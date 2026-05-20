۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

۸ روستا در نوبت ثبت جهانی؛ قلعه بالا با امتیاز «یوزپلنگ» پیشتاز است

شاهرود- معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اینکه طی سال جاری ثبت جهانی هشت روستا در کشور هدف گذاری شده است، گفت: در این بین قلعه بالا از امتیاز بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی روز ملی بوم گردی ها به میزبانی شاهرود در گفتگو با خبرنگاران به ثبت جهانی روستاها اشاره کرد و افزود: ثبت جهانی هشت روستای کشور برای سال جاری هدف گذاری شده است.

وی ادامه داد: در بین این روستاها روستای قلعه بالا بخش بیارجمند شهرستان شاهرود به دلیل داشتن ظرفیت ارزشمندی نظیر یوزپلنگ آسیایی از امتیاز بالایی برخوردار است.

معاون وزیر میراث فرهنگی این آمار را برای سال گذشته سه روستا عنوان کرد و توضیح داد: در انتخاب این روستاها موارد بسیاری از جمله توانمندی جامعه محلی نیز منظور شده که قلعه بالا از این منظر سابقه خوبی دارد.

محسنی بند پی تعداد روستاهای ثبت جهانی شده را پنج مورد اعلام کرد و اظهار داشت: قرار گرفتن این روستاها در فهرست ثبت جهانی باعث ایجاد ظرفیت اقتصادی ارزشمند اقتصادی را در مناطق روستایی می شود.

وی افزود: رقابت برای معرفی و شناساندن روستاها در فهرست ثبت جهانی می تواند به فرصتی برای معرفی توانمندی‌های جوامع محلی برای تحقق توسعه پایدار روستاها تبدیل شود.

