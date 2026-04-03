۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

آموزش مجازی در مدارس لرستان تا پایان فروردین‌ماه ادامه دارد

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: آموزش مجازی در مدارس این استان تا پایان فروردین‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت تداوم آموزش به‌صورت هدفمند و منسجم تأکید کرد و اظهار داشت: آموزش نباید به‌هیچ‌وجه متوقف شود و ما موظفیم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، آموزش را به دانش‌آموزان برسانیم و اجازه ندهیم هیچ دانش‌آموزی از چرخه یادگیری حذف شود.

وی با بیان اینکه آموزش تا پایان ماه فروردین به‌صورت مجازی ادامه خواهد داشت، افزود: کلاس‌های مجازی به طور مستمر و با ارزیابی‌های ویژه و تخصصی مورد پایش قرار می‌گیرند تا کیفیت آموزش در این دوره حفظ شود. در این مسیر، علاوه بر ظرفیت اپلیکیشن شاد، از سایر بسترهای ایرانی و کارآمد نیز استفاده شود؛ چرا که هدف اصلی ما رساندن آموزش به دانش‌آموز است و برای تحقق این هدف باید از بسترهای مختلف و مناسب بهره گرفت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، بیان داشت: دانش‌آموزان ما در این روزها با چالش‌های مختلفی روبرو هستند. ما باید در کنار آموزش، به وضعیت روحی، آرامش روانی و نیازهای اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه جدی داشته باشیم.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مناسبتی پیشرو، گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز و معلم میناب و همچنین شهدای دانش‌آموز و معلم لرستان در دستور کار قرار دارد و لازم است این برنامه‌ها در سطح مناطق و استان با محوریت مدرسه و با برگزار شود.

وی همچنین درباره برنامه‌های گرامیداشت مقام معلم، ادامه داد: امسال برنامه‌ریزی برای بزرگداشت مقام معلم و شناسایی معلمان نمونه، با کیفیتی بهتر از سال گذشته در حال انجام است و نگرانی از این موضوع وجود ندارد و در این زمینه تلاش می‌کنیم تا برنامه‌ها به‌صورت کیفی برگزار شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به شرایط کشور، بر تبیین درست جنگ و نقش مردم در حمایت از نیروهای نظامی تأکید کرد و افزود: حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و حمایت آنان از نیروهای نظامی، نشانه‌ای روشن از ایستادگی و اقتدار ایران است. حمایت از نیروهای نظامی، در واقع حمایت از اقتدار ملی و انسجام کشور است.

کد مطلب 6790276

