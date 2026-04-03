به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت تداوم آموزش به‌صورت هدفمند و منسجم تأکید کرد و اظهار داشت: آموزش نباید به‌هیچ‌وجه متوقف شود و ما موظفیم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، آموزش را به دانش‌آموزان برسانیم و اجازه ندهیم هیچ دانش‌آموزی از چرخه یادگیری حذف شود.

وی با بیان اینکه آموزش تا پایان ماه فروردین به‌صورت مجازی ادامه خواهد داشت، افزود: کلاس‌های مجازی به طور مستمر و با ارزیابی‌های ویژه و تخصصی مورد پایش قرار می‌گیرند تا کیفیت آموزش در این دوره حفظ شود. در این مسیر، علاوه بر ظرفیت اپلیکیشن شاد، از سایر بسترهای ایرانی و کارآمد نیز استفاده شود؛ چرا که هدف اصلی ما رساندن آموزش به دانش‌آموز است و برای تحقق این هدف باید از بسترهای مختلف و مناسب بهره گرفت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، بیان داشت: دانش‌آموزان ما در این روزها با چالش‌های مختلفی روبرو هستند. ما باید در کنار آموزش، به وضعیت روحی، آرامش روانی و نیازهای اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه جدی داشته باشیم.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مناسبتی پیشرو، گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز و معلم میناب و همچنین شهدای دانش‌آموز و معلم لرستان در دستور کار قرار دارد و لازم است این برنامه‌ها در سطح مناطق و استان با محوریت مدرسه و با برگزار شود.



وی همچنین درباره برنامه‌های گرامیداشت مقام معلم، ادامه داد: امسال برنامه‌ریزی برای بزرگداشت مقام معلم و شناسایی معلمان نمونه، با کیفیتی بهتر از سال گذشته در حال انجام است و نگرانی از این موضوع وجود ندارد و در این زمینه تلاش می‌کنیم تا برنامه‌ها به‌صورت کیفی برگزار شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به شرایط کشور، بر تبیین درست جنگ و نقش مردم در حمایت از نیروهای نظامی تأکید کرد و افزود: حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و حمایت آنان از نیروهای نظامی، نشانه‌ای روشن از ایستادگی و اقتدار ایران است. حمایت از نیروهای نظامی، در واقع حمایت از اقتدار ملی و انسجام کشور است.