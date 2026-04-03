بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از بعدازظهر امروز جمعه تا غروب فردا باتوجهبه حاکمیت شرایط ناپایدار جوی بر روی منطقه علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در اغلب نقاط با شدت و ضعف بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و احتمال نفوذ گردوخاک پیشبینی میشود.
وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا و... همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه پوشش ابر و وزش باد پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب دماها روند کاهشی را خواهند داشت.
