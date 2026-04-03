۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

پاکدل: تا آخرین قطره خون پای ایران و مردم می‌ایستیم

بجنورد- قهرمان کوراش جهان با محکوم کردن حملات وحشیانه صهیونیستی و آمریکایی گفت: تا آخرین قطره خون برای کشورمان می‌جنگیم و اجازه نمی‌دهیم حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان بیفتد.

الیاس پاکدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر حملات وحشیانه صهیونیستی و آمریکایی علیه کشور و ملت ایران را محکوم کرد و با ابراز همدردی، شهادت دختران دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب را به خانواده‌های داغدار و مردم کشور تسلیت گفت.

وی در ادامه تأکید کرد: تا آخرین قطره خونمان برای کشورمان می‌جنگیم و اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان بیفتد. ما تا آخرین لحظه در کنار مردم و کشورمان هستیم.

قهرمان جهان و آسیا در رشته کوراش همچنین اعلام کرد که جامعه ورزش و قهرمانان ایران خود را در کنار مردم می‌دانند و همواره از آرمان‌های انقلاب و امنیت و عزت کشور دفاع خواهند کرد.

