الیاس پاکدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر حملات وحشیانه صهیونیستی و آمریکایی علیه کشور و ملت ایران را محکوم کرد و با ابراز همدردی، شهادت دختران دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب را به خانواده‌های داغدار و مردم کشور تسلیت گفت.

وی در ادامه تأکید کرد: تا آخرین قطره خونمان برای کشورمان می‌جنگیم و اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان بیفتد. ما تا آخرین لحظه در کنار مردم و کشورمان هستیم.

قهرمان جهان و آسیا در رشته کوراش همچنین اعلام کرد که جامعه ورزش و قهرمانان ایران خود را در کنار مردم می‌دانند و همواره از آرمان‌های انقلاب و امنیت و عزت کشور دفاع خواهند کرد.