۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

برکناری‌ها ادامه دارد؛ ترامپ در فکر تغییر وزرا

برکناری‌ها ادامه دارد؛ ترامپ در فکر تغییر وزرا

بعد از برکناری ناگهانی دادستان کل آمریکا توسط ترامپ گزارش های رسانه ای حاکی از احتمال برکناری شخصیت های کلیدی دیگر در این کشور حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشریه آتلانتیک فاش کرد که دولت ترامپ در حال بررسی تغییرات احتمالی در صاحبان مناصب کلیدی از جمله مدیر اف‌بی‌آی، وزیر ارتش و وزیر کار است.

در این گزارش آمده است، زمان اجرای تغییرات هنوز مشخص نشده و ترامپ هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص نگرفته اما نشانه‌ها حاکی از احتمال ایجاد تغییرات گسترده در کابینه است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در اقدامی ناگهانی «پم باندی» دادستان کل این کشور را از سمت خود برکنار و تاد بلانچ معاون وی را به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب کرد.

ترامپ در بیانیه خود با لحنی که تلاش می‌کرد این برکناری را یک «تغییر اداری» جلوه دهد، باندی را یک «وطن‌پرست بزرگ» و «دوست وفادار» خطاب کرد.

طبق گزارش نشریه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» تاد بلانچ پیش از ورود به وزارت دادگستری، به عنوان یکی از وکلای شخصی اصلی ترامپ در پرونده‌های قضایی مختلف وی فعالیت می‌کرد و انتصاب او به عنوان سرپرست دستگاه قضایی آمریکا، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش ترامپ برای کنترل کامل بر پرونده‌های حساس حقوقی و قضایی در کوران جنگ و بحران‌های داخلی را تقویت کرده است.

همچنین پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی ارتش این کشور ادامه یافته و «پیت هگست»، وزیر جنگ، دو ژنرال برجسته دیگر را نیز مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرده است.

    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      بهتره اول خودتو بر کنار کنی بعد بقیه هم با رفتن وجود نحس تو خود به خود بر کنارمیشوند
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ایران کاری با امریکا نداشت ،ایران خواهان جنگ نبود ،ولی،الان وسط یک جنگه ،مردم ایران وایران از خدا می خوان این جنگ به خوبی تمام بشه
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      فروپاشی داخلی قدرت پوشالی شیطانی مثل حباب روی آب ابرقدرت اول کذایی دنیا بدست همین رئیس جمهور دیوانه امریکا بی مغز کر کور جاهل مست لایعقل بیشعور کلید خورده ! نابودی امریکا خیلی نزدیکه انشالله
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ایران کاری با امریکا نداشت ،ایران خواهان جنگ نبود ،اما جنگ راه افتاد وایران چاره ای جزء دفاع نداشت ،ایران وایرانیان از خدا می خوان این جنگ به خوبی تمام بشه ،
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      جنگ ایران با امریکا هم تا برکناری خود ترامپ ادامه دارد !دیگر مذاکره ای با ترامپ در کار نیست تا برای بار سوم دست بیندازد مسخره کند به ریش ملت و دولت ایران بخندد. مثل موش با دم خودت بدجور در تله ای افتاده ای ترامپ کله پوک سگ پست زنجیری سگیونها ! ایران و ایرانیان را نشناخته ای منبعد خوب میشناسی !
    • IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      مذاکره تعطیل جنگ تا پیروزی ایران و نابودی اسرائیل و امریکای شیطان بزرگ ادامه دارد مذاکره با خوک نفهم مثل ترامپ معنا نتیجه فایده ثمر مثبت ندارد

