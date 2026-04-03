به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشریه آتلانتیک فاش کرد که دولت ترامپ در حال بررسی تغییرات احتمالی در صاحبان مناصب کلیدی از جمله مدیر اف‌بی‌آی، وزیر ارتش و وزیر کار است.

در این گزارش آمده است، زمان اجرای تغییرات هنوز مشخص نشده و ترامپ هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص نگرفته اما نشانه‌ها حاکی از احتمال ایجاد تغییرات گسترده در کابینه است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در اقدامی ناگهانی «پم باندی» دادستان کل این کشور را از سمت خود برکنار و تاد بلانچ معاون وی را به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب کرد.

ترامپ در بیانیه خود با لحنی که تلاش می‌کرد این برکناری را یک «تغییر اداری» جلوه دهد، باندی را یک «وطن‌پرست بزرگ» و «دوست وفادار» خطاب کرد.

طبق گزارش نشریه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» تاد بلانچ پیش از ورود به وزارت دادگستری، به عنوان یکی از وکلای شخصی اصلی ترامپ در پرونده‌های قضایی مختلف وی فعالیت می‌کرد و انتصاب او به عنوان سرپرست دستگاه قضایی آمریکا، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش ترامپ برای کنترل کامل بر پرونده‌های حساس حقوقی و قضایی در کوران جنگ و بحران‌های داخلی را تقویت کرده است.

همچنین پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی ارتش این کشور ادامه یافته و «پیت هگست»، وزیر جنگ، دو ژنرال برجسته دیگر را نیز مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرده است.