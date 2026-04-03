درگیری وزیر جنگ آمریکا با ارتش این کشور در بحبوحه تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نشریه آمریکایی آتلانتیک گزارش داد، برکناری رئیس ستاد ارتش آمریکا در بحبوحه جنگ بدون ارائه هیچ توضیحی حتی با معیارهای پیت هگست وزیر جنگ این کشور یک اقدام بی مهابا و بی ملاحظه به شمار می رود.

در این گزارش آمده است، ترامپ و هگست مشخصا در حال سیاسی کردن ارتش آمریکا و تبدیل آن به شاخه نظامی جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» هستند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، وزارت جنگ هیچ دلیل رسمی در این خصوص ارائه نداده اما احتمالا افراد برکنار شده جدیدترین قربانیان درگیری های انتقام جویانه هگست با ارتش هستند.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکنار رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.

بر اساس این گزارش، این افسران چنین اقدامی را به مثابه ضربه جدید علیه ساختار ارتش آمریکا می دانند.

نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، تصمیم وزیر جنگ این کشور مبنی بر برکناری رئیس ستاد ارتش بیانگر افزایش تنش میان او و فرماندهان نظامی است.

پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی ارتش این کشور به وجود آمده و «پیت هگست»، وزیر جنگ، دو ژنرال برجسته دیگر را نیز مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرده است.

این برکناری‌ها که به سرعت اجرایی شده‌اند، نگرانی‌ها از سیاسی‌سازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون را افزایش داده است.