به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حال حاضر بسیاری از ژنرالهای باتجربه را کنار می زند.
وی اضافه کرد: این ژنرالهای باتجربه احتمالاً به هگست میگویند که برنامههای او برای جنگ با ایران غیرقابل اجرا، فاجعهبار و کشنده است.
پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکنار رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.
بر اساس این گزارش، این افسران چنین اقدامی را به مثابه ضربه جدید علیه ساختار ارتش آمریکا می دانند.
نظر شما