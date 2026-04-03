به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حال حاضر بسیاری از ژنرال‌های باتجربه را کنار می زند.

وی اضافه کرد: این ژنرال‌های باتجربه احتمالاً به هگست می‌گویند که برنامه‌های او برای جنگ با ایران غیرقابل اجرا، فاجعه‌بار و کشنده است.

پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکنار رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.

بر اساس این گزارش، این افسران چنین اقدامی را به مثابه ضربه جدید علیه ساختار ارتش آمریکا می دانند.