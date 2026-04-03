  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۹

دلیل برکناری ژنرال‌های آمریکایی از زبان کریس مورفی

سناتور مطرح آمریکا دلیل برکناری ژنرال های باتجربه ارتش این کشور را هشدارهای آنها نسبت به خطرات جنگ با ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حال حاضر بسیاری از ژنرال‌های باتجربه را کنار می زند.

وی اضافه کرد: این ژنرال‌های باتجربه احتمالاً به هگست می‌گویند که برنامه‌های او برای جنگ با ایران غیرقابل اجرا، فاجعه‌بار و کشنده است.

پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکنار رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.

بر اساس این گزارش، این افسران چنین اقدامی را به مثابه ضربه جدید علیه ساختار ارتش آمریکا می دانند.

کد مطلب 6790117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      3 0
      پاسخ
      ایستادگی مردم ایران ونیروهای نظامی وسپاه وبسیج باعث ازهم پاشی ارتش امریکاه شده
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      اگر حمله زمینی صورت گیرد،هدف اصلی،تهران و فرودگاه امام.و همچنین جزیره قشم خواهد بود،بقیه عملیاتها فریبکاریست،..باید تهران تقویت ویژه شود.نمونه حمله زمینی آمریکا به بغداد در زمان صدام است.. غافلگیر نشویم.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها