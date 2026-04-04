علت تصمیم جنجالی وزیر جنگ آمریکا از نگاه فاکس نیوز

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، برکناری ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش آمریکا به موضوع رقابت میان پیت هگست، وزیر جنگ با دن دریسکول، وزیر ارتش این کشور که چهره نزدیک به جی دی ونس، معاون ترامپ به شمار می رود، مرتبط است.

نشریه آمریکایی آتلانتیک پیشتر گزارش داد، برکناری رئیس ستاد ارتش آمریکا در بحبوحه جنگ بدون ارائه هیچ توضیحی حتی با معیارهای پیت هگست یک اقدام بی مهابا و بی ملاحظه به شمار می رود.

در این گزارش آمده است، ترامپ و هگست مشخصا در حال سیاسی کردن ارتش آمریکا و تبدیل آن به شاخه نظامی جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» هستند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، وزارت جنگ هیچ دلیل رسمی در این خصوص ارائه نداده اما احتمالا افراد برکنار شده جدیدترین قربانیان درگیری های انتقام جویانه هگست با ارتش هستند.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکناری رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.

نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد: تصمیم وزیر جنگ این کشور مبنی بر برکناری رئیس ستاد ارتش بیانگر افزایش تنش میان او و فرماندهان نظامی است.

پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی ارتش این کشور به وجود آمده است. این برکناری‌ها که به سرعت اجرایی شده‌اند، نگرانی‌ها از سیاسی‌سازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون را افزایش داده است.