حسینی نسب: استقبال خوبی از پویش سراسری «جان فدا» شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه سلطانیه با تأکید بر اینکه «خیابان و میدان در مقابل دشمنان است»، به اجرای پویش سراسری «جان فدا» برای حمایت از رزمندگان اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود این پویش به ۲۰ میلیون نفر برسد.

وی با تشریح جزئیات شکست محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز را نماد قدرت ایران و درماندگی دشمنان توصیف کرد و از پیش‌بینی درآمد سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلاری برای کشور خبر داد.

امام جمعه سلطانیه با تأکید بر حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف، از اجرای پویش سراسری «جان فدا» در راستای حمایت از رزمندگان و دلگرمی آنان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود این پویش به عدد ۲۰ میلیون نفر برسد. آینده منطقه با ایران قدرتمندتر و مقاومتی منسجم‌تر شکل خواهد گرفت و ایران پس از این جنگ، قدرتمندتر از قبل خواهد شد.

وی در فرازی دیگر، مردم را به تقوای الهی و دوری از گناه فراخواند و با اشاره به زنده شدن زمین در بهار، آن را از آیات الهی و یادآور معاد خواند و افزود: بهترین توشه آخرت، تقواست.

اقتصاد مقاومتی؛ شرط لازم برای «ایران قوی»

حسینی‌نسب با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، این شعار را هم راه‌حلی برای چالش‌های کنونی اقتصاد و هم عاملی برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ملی در بلندمدت توصیف کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی شرط لازم برای تحقق ایران قوی است.

امام جمعه سلطانیه جنگ تحمیلی اخیر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را اقدامی با هدف ضربه اساسی به ساختار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی با محاسبات اشتباه درباره ضعف ایران و فروپاشی سرمایه اجتماعی، وارد این جنگ شدند.

وی مؤلفه‌های موفقیت ایران را چنین برشمرد: مدیریت هوشمند بحران، سرعت عمل بی‌سابقه در پاسخ‌دهی، انسجام ملی و هماهنگی کامل با محور مقاومت (حزب‌الله، مقاومت عراق و انصارالله) که تمام معادلات دشمن را برهم زد.

حسینی‌نسب افزود: فرسایش شدید ارتش رژیم صهیونیستی، گرفتار شدن آمریکا در باتلاقی طولانی به دلیل محدودیت‌های راهبردی، و شکل‌گیری قواعد جدید منطقه‌ای شامل کاهش حضور آمریکا، عدم تحمل حضور رژیم صهیونیستی و تثبیت قدرت بازدارندگی ایران عنوان کرد.

خطیب جمعه سلطانیه در بخش مهمی از سخنان خود، تنگه هرمز را نماد قدرت ایران و تنگدستی دشمنان خواند و با ارائه آمار دقیقی گفت: پیش از این، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد که اکنون به کمتر از ۳ میلیون بشکه کاهش یافته است. هر هزار بشکه نفت با قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۲ دلار به فروش می‌رسد و درآمد روزانه حدود ۱۴۰ میلیون دلار است. تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار درآمد حاصل شده که همراه با پرداخت قطر، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در دسترس است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت استقرار رژیم حقوقی در تنگه هرمز، درآمد سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار محقق شود. هم‌اکنون حدود ۲۷۰ نفت‌کش در منطقه مستقر هستند که به تدریج در حال تردد است.

حسینی‌نسب با اشاره به ثبات نسبی اقتصادی کشور تأکید کرد: الحمدلله همه چیز به نفع جبهه حق است. ذخایر کالاهای راهبردی برای ۷ تا ۸ ماه آینده تأمین شده است.

فناوری هسته‌ای؛ زیرساخت پیشرفت ایران

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای، این فناوری را زیرساخت پیشرفت در حوزه‌های پزشکی (تصویربرداری، تشخیص، درمان و تولید داروهای پیشرفته)، کشاورزی (تولید بذرهای مقاوم، رفع آفات بدون سموم شیمیایی)، تبدیل آب دریا به آب شیرین و تولید برق دانست و گفت: دشمن اگر مراکز هسته‌ای را می‌خواهد نابود کند، می‌خواهد ملت ایران را از حق مسلمشان محروم کند تا در روز نیاز به بیگانگان محتاج شوند.

وی نگاه کوتاه‌بینانه به صنعت هسته‌ای را یادآور نگاه قاجاری به نفت (ماده بدبو و بی‌ارزش) خواند.

خطیب جمعه سلطانیه در پایان با تشبیه تنگه هرمز به تنگه احد، نسبت به تفرقه و سستی هشدار داد و گفت: خداوند وعده پیروزی در احد را داد، اما شما سست شدید و اختلاف کردید. امروز تنگه هرمز با هندسه نظم آینده جهان گره خورده و باید پاسداری شود.

گرامیداشت سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

حسینی‌نسب همچنین سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را گرامی داشت و ایشان را ستاره‌ای درخشان در میان امامزادگان انقلابی خواند که دین خود را بر امام معصوم عرضه کرد.

وی افزود: عرضه دین در عصر غیبت، مهم‌تر و لازم‌تر است، چرا که این دوران، سخت‌ترین دوران برای حفظ دین مؤمنین است.