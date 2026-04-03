به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته اجرایی و پشتیبانی «شاد» برنامه حضور دانش‌آموزان و معلمان را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱_از ساعت ۷ الی ۱۰ هر روز منحصرا دانش آموزان دوره متوسطه دوم

۲_از ساعت ۱۰ الی ۱۳ هر روز منحصرا دانش آموزان دوره متوسطه اول

۳_از ساعت ۱۳ تا ۱۵ هر روز منحصرا دانش آموزان دوره دوم ابتدایی(پایه های چهارم تا ششم)

۴_ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ هر روز منحصرا دانش آموزان دوره اول ابتدایی(پایه های اول تا سوم)

همچنین ، امکان ارسال پیام در زمان های فوق صرفا با تعیین نقش در بخش «مدرسه من» فراهم است.

گفتنی است؛ سرویس کلاس مجازی بدون زمانبندی فوق در تمام ساعات شبانه روز قابل استفاده است. مدیران مدارس برای دریافت کد فعالسازی رایگان کلاس مجازی به کانال های استان مربوطه مراجعه نمایند.