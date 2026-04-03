رفع نواقص زیرساختی و بهبود آسفالت آزادراه زنجان–تبریز در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی الله محمدی در جریان بازدید میدانی از محور مواصلاتی زنجان–تبریز با اشاره به مشکلات زیرساختی و آسیبهای گسترده آسفالت، از آغاز روند رسیدگی فوری به این کاستیها خبر داد و گفت:با دستور مستقیم مدیرعامل راهداری کشور و همراهی مسئولان استان، عملیات رفع نواقص زیرساختی، ترمیم بخشهای آسیبدیده و آسفالتریزی اصولی آزادراه زنجان - تبریز بهزودی آغاز میشود.
وی ادامه داد: طی ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فرسودگی آسفالت، ترکهای طولی و عرضی، نشستهای سطح مسیر و ایجاد ناهمواریهای خطرناک در این محور واصل شده که چهره شریانیترین مسیر شمالغرب کشور را مخدوش کرده و تردد ایمن را با چالش مواجه کرده است.
نماینده مردم زنجان وطارم درمجلس شورای اسلامی گفت: پیرو پیگیریهای مستمر و جلسات هماهنگی با مدیرعامل راهداری کشور، برنامهای جامع برای ترمیم کامل نقاط آسیبدیده، بهسازی زیرساختها و اجرای آسفالتریزی استاندارد تهیه شده و مورد تأیید مسئولان ملی و استانی قرار گرفته است.
محمدی تأکید کرد: به دلیل اهمیت این محور در اتصال استانهای شمالغرب به پایتخت، دستور رسیدگی فوری صادر شده و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند بدون تأخیر وارد فاز عملیاتی شوند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح، تردد مردم منطقه و رانندگان عبوری با کیفیتی مطلوب، ایمن و بدون مخاطره انجام شود و این مسیر استراتژیک بار دیگر به استانداردهای مطلوب برسد.
آزادراه زنجان–تبریز با طول بیش از ۲۸۰ کیلومتر یکی از مسیرهای حیاتی ترانزیتی شمالغرب کشور بهشمار میرود که بهدلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین، خودروهای مسافری و شخصی و همچنین عدم رسیدگی مطلوب در سالهای گذشته، با فرسایش شدید و ناهمواریهای گسترده مواجه شد
