۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

مشاور و دستیار رهبری به پویش جانفدا پیوست

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به راه‌اندازی پویش جانفدا برای کمک به نیروهای مسلح جهت حفظ تمامیت ارضی کشور گفت: ایرانیان با هر سلیقه‌ای در برابر دشمن یکپارچه و یکصدا عمل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر ضمن ثبت نام و پیوستن به این پویش، با بیان اینکه امنیت در کشور ما مردم پایه است و مردم ایران همواره در برابر دشمن متجاوز یکپارچه و هم افزا عمل کردند، اظهار داشت: از نمونه های این مساله راه اندازی پویش جانفدای ایران و عضویت قریب به هشت میلیون نفر تاکنون در این پویش است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به باخت دشمن در جبهه میدانی و افکار عمومی جهان خاطرنشان کرد: دشمن این جنگ را با خطای محاسباتی درباره مردم عزیز ما شروع کرد و با تهدید به عملیات زمینی ادامه داد اما امروز شاهد آن هستیم که مردم قهرمان و شجاع ایران با پیوستن به پویش جانفدا پیام ایستادگی در برابر دشمن متجاوز را فریاد کرده اند.

محسن صمیمی

