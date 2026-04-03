تهیه نان برای پشتیبانی از رزمندگان اسلام در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان گناوه به همراه رئیس ستاد نماز جمعه و همراهی جمعی از مسئولان شهرستان، از جمله فرماندار، رئیس اداره منابع طبیعی، رئیس آموزش و پرورش و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، از محل تهیه و پخت نان جهت ارسال به رزمندگان اسلام در مصلای جمعه بندر گناوه بازدید کردند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر جمعه در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های خالصانه بانوان فعال در این عرصه، این حرکت را نمادی از روحیه جهادی و مشارکت مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام دانست و بر تداوم چنین اقدامات ارزشمندی تأکید کرد.

این اقدام خداپسندانه به همت بانوان ستاد نماز جمعه، مؤسسه قرآنی «ریحانه النبی» و مؤسسه خیریه «آبشار عاطفه‌ها» در حال انجام است و جلوه‌ای از همدلی، ایثار و پشتیبانی مردمی از جبهه‌های مقاومت را به نمایش گذاشته است.

در این حرکت معنوی، بانوان گناوه‌ای با دستانی پرمهر و در گرمای تنور، نان‌هایی را مهیا می‌کنند که نه‌تنها قوت جسم، بلکه پیام‌آور عشق، وفاداری و پشتیبانی ملت ایران برای رزمندگان در خط مقدم است و روایتگر پیوند دل‌های مردم با مدافعان عزت و امنیت کشور است.