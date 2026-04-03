امام جمعه موقت برازجان: سازمان ملل متحد کارآمدی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر شاد در خطبههای نماز جمعه برزجان با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: ادبیات رفتاری دونالد ترامپ در روزهای پرتلاطم اخیر نشاندهنده نوعی بیثباتی و ناهماهنگی در مدیریت بحران است که خود را در تناقضگوییها و تغییر مکرر مواضع نشان میدهد.
وی افزود: در حالی که فضای کنگره آمریکا و اظهارات برخی سناتورها حاکی از کاهش تمایل برای حمایت مالی از سیاستهای جنگطلبانه ترامپ است، او تلاش دارد با جلب حمایت مالی کشورهای عربی، این کمبود را جبران کند. درخواستهای مالی چند تریلیون دلاری از کشورهای منطقه در همین راستا قابل ارزیابی است.
امام جمعه موقت برازجان ادامه داد: ترامپ همچنین میکوشد با استفاده از ابزار تهدید و فشار، حمایت نظامی کشورهای اروپایی را برای برخی اقدامات در منطقه جلب کند، اما باید دید واکنش اروپا در عمل چگونه خواهد بود و آیا حاضر به همراهی با این سیاستها میشود یا خیر.
وی با تأکید بر اهمیت راهبرد هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط گفت: مدیریت دقیق و هوشمندانه تحولات، از جمله در موضوع تنگه هرمز، میتواند مانع از شکلگیری اجماع جهانی علیه ایران شود و تلاشهای آمریکا را ناکام بگذارد.
لزوم توجه به شرایط جنگ ترکیبی
حجتالاسلام شاد همچنین به تلاشهای دوگانه دشمن برای ایجاد اجماع علیه ایران در سطح بینالمللی و منطقهای اشاره کرد و افزود: خطر اجماعسازی منطقهای علیه ایران حتی میتواند پیامدهای جدیتری داشته باشد و ضرورت دارد مسئولان با درک شرایط جنگ ترکیبی، اقدامات متناسب و مؤثری انجام دهند.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد گفت: این نهاد بینالمللی از ایفای نقش واقعی خود در شناسایی متجاوز و توقف جنگها ناتوان بوده و در عمل کارآمدی لازم را نشان نداده است.
امام جمعه موقت برازجان با اشاره به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: واگذاری تعیین سرنوشت جنگ به طرف متجاوز، نشانهای از ضعف این سازمان در انجام مأموریتهای خود است.
وی تأکید کرد: آینده این تقابل را اراده ملتها و مقاومت کشورها تعیین خواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، متجاوز را وادار به عقبنشینی خواهد کرد.
