به گزارش خبرگزاری مهر، شخصیت محبوب جناب خان در دل‌نوشته ای خطاب به صاحب عروسک جناب خان که در آوارهای جنگ افتاده است یادداشتی را به نگارش درآورد.

جناب خان خطاب به کودکی که صاحب این عروسک بوده نوشت:

«رفیق کوچولوی قشنگ مُو ... دردت به جون مُو باشه ... احتمالا خیلی شبا این عروسکو بغل می‌کردی و می خوابیدی‌ ... از خدای بزرگ می‌خوام که زنده و سلامت باشی و دوباره بخندی و با صدای نی همبون برقصی ... به امید دیدارت ... سلامت و امن.

کاش دوباره «خالو قنبر»

جواهر موسیقی هرمزگان و میناب

برای همه مون بخونه:

مینُو گلستونن ... بُستونن مینُو ...

همون فصل گرمویشم زمستونن مینُو

بنازوم فخرآباد احمدآباد خیرآباد

مردمشو زِرِنگن که باغشو کِردِن آباد

نه تنها هرگز یک وجب از این خاک جدا نخواهد شد. نه تنها ایران هرگز به عصر حجر باز نخواهد گشت بلکه به یاری پروردگار زنده هزاربار پیشرفته‌ تر خواهد شد و همه کنار هم در آسایش و آرامش زندگی خواهیم کرد.

دستامونو می دیم به هم

همه چیزو دوباره با هم می‌سازیم ...»