۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

حجت الاسلام موسوی فرد: در یک جنگ بزرگ جهانی و نابرابر قرار داریم

اهواز - امام جمعه اهواز گفت: ما در یک جنگ جهانی بزرگ و نابرابر قرار داریم و قدرت‌های غرب با کمک برخی خود فروختگان مانند سعودی در نقطه مقابل مسلمانان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و الملسمین سید محمدنبی موسوی فرد روز جمعه در خطبه‌های سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه اهواز با بیان اینکه طبیعت جنگ، تحمل خسارت‌های جانی و مالی است، اظهار کرد: تحمل سختی‌ها به معنی پایان راه نیست، جنگ عرصه‌ای است که لازمه پیروزی نهایی آن، مساله مهمی به نام صبر، تدبیر و استمرار تلاش است.

وی افزود: استقامت در میدان، تحمل سختی‌ها با تدابیر رهبری و اقدامات فرماندهان می‌توان پیروزی را رقم بزند و قطعا در این جنگ نا برابر پس از این استقامت پیروزی نهایی با ایران‌اسلامی، عراق، یمن، حزب الله لبنان، غزه و فلسطین خواهد بود.

امام جمعه اهواز ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی بدانند که تنگه هرمز هرگز به دست آنها نخواهد افتاد.

وی بیان کرد: ما در یک جهانی بزرگ و نابرابر قرار داریم و قدرت‌های غرب با کمک برخی خود فروختگان مانند سعودی در نقطه مقابل مسلمانان قرار دارند برای ما فرقی میان شیعه و سنی نیست و ایران اسلامی از اسلام دفاع می‌کند.

موسوی‌فرد تاکید کرد: ایران اسلامی در عراق، یمن، غزه، لبنان، فلسطین و هر جای عالم از اسلام دفاع می‌کند و باید تا رسیدن به قله پیروزی برای مسیر پر پیچ و خم خود را مهیا کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید جمهوری اسلامی گفت: دشمنان با ایران یا مردم ایران مخالف نیستند بلکه با ایران قوی، یمن قوی، عراق قوی حزب‌الله قوی و در مجموع با مسلمانان قدرتمند مخالفند.

امام‌جمعه اهواز ادامه داد: دشمنانی که به زیرساخت‌های ایران حمله می‌کند، پلی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده را تخریب می‌کنند یعنی آنها ایران دارای عمران و آبادی را نمی‌خواهند بلکه به دنبال ایرانی ویران هستند.

وی یادآور شد: ترامپ در جنگ ۱۲ روزه اعلام‌کرد هسته‌ای ایران را نابود کرده است اگر هسته‌ای نابود شده است پس اکنون به دنبال چه چیزی است.

موسوی‌فرد گفت: اینکه ترامپ امروز زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و خانواده‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد به دنبال این است ایران را به سرزمینی سوخته تبدیل کند و با ایران قوی مخالف است.

وی با اشاره به اراده تردید ناپذیر فرماندهان، رزمندگان و مردم در میدان گفت: مردم ایران اسلامی همچون کوهی استوار در میدان هستند اگر کوه‌ها بلرزد ایران، یمن، غزه عراق و لبنان و... هرگز نخواهد لرزید.

امام‌جمعه اهواز به تشییع سردار تگسیری در آبادان اشاره کرد و گفت: سردار شهید تنگسیری توانستند در این روزها تنگه هرمز را به روی مستکبران عالم ببندد و پیام او به آمریکای جهان خوار این است که رزمندگان ما هرگز اجازه نخواهند داد حتی یک کشتی یا ناو بخواهد از تنگه هرمز عبور کند.

کد مطلب 6790418

