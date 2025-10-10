حجت الاسلام سلیمانی: «تنگه هرمز» خط قرمز جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته لاهیجان با اشاره به تهدید آمریکا بعد از فعال مکانیسم ماشه مبنی بر ایجاد مشکل برای کشتی های ایرانی، گفت: فرمانده مجاهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا هشدار محکمی درباره تنگه هرمز به آمریکایی ها مطرح کرد تنگه هرمز اهرم قدرت ماست و ما توان این را دادیم که تنگه هرمز را ناامن کنیم.

حجت الاسلام سلیمانی در ادامه گفت: گویا برخی از تندرو های آمریکا دوست دارند که با این کارت برنده ما هم بازی کنند که باید بدانند ما کاملا آماده ایم.

وی همینطور به بیانه احمقانه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با جزایر سه گانه ایران اشاره کرد و گفت: این بیانیه یک پالسی در همین رابطه برای آمریکا بود البته آمریکایی ها میدانند جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خط قرمز خودش می داند و باید از تجربه ناموفق خودشان در یمن برای بستن تنگه باب المندب درس بگیرند.

سلیمانی در ادامه به آتش بس در غزه اشاره کرد و گفت: بعد از دو سال درگیری و معجزه طوفان الاقصی این آتش بس هم به نفع مردم غزه هست که واقعا در سختی بودند و حماس که نیاز به یک تنفس داشت چون حماس هم مثل بسیج ما یک نیروی مردمی است و توسط مردم تقویت می شود.

وی در ادامه به امتیازات حماس در این توافق اشاره داشت و گفت: حماس در جنگ رسانه ای توانست اروپا را بیدار کند و در میدان هم امتیاز نداد و خلع سلاح را نپذیرفت و البته هم دلیل نیز ممکنه باعث ادامه درگیری ها باشد چون اسرائیل به هیچ توافقی پایبند نیست.

امام جمعه لاهیجان در پایان گفت: بنده گاهی سر زده و ناشناس به ادارات میروم تا رفتار و برخورد با ارباب رجوع ها را ببینم که اکثر اوقات علی رغم شلوغی ها، رفتار ها خوب است ولی گاهی اوقاف از برخی رفتار های زننده با مردم ناراحت میشوم و تشر میزنم لذا اگر واقعا بعضی ها اعصاب ندارند یا مشکل خانوادگی دارند، خب مقداری فرصت بدهیم و جایش را عوض کنیم تا مردم را درگیر مشکلات شخصی نکنیم و ایجاد نارضایتی نشود.