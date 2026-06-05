مردم همچنان به صورت هوشمندانه در میدان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ستادهای ویژه‌ای در سطح استان و شهرستان‌ها تشکیل شده و از مردم خوزستان انتظار می‌رود خود را برای خلق حماسه‌ای باشکوه آماده کنند.

وی با تأکید بر پیوند میان ایران و لبنان تصریح کرد: لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و آرامش منطقه تنها در صورتی پایدار می‌ماند که حملات علیه حزب‌الله متوقف شود.

خطیب جمعه اهواز با اشاره به میراث شهید سیدحسن نصرالله گفت: سید مقاومت زیرساخت‌های مستحکمی برای تقویت توان حزب‌الله ایجاد کرد و امروز رزمندگان این جبهه با اقتدار در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین افزود: اگر بخشی از لبنان در مقطعی تحت فشار قرار گرفت، این ارتش لبنان بود که مسئولیت مستقیم داشت و حزب‌الله مسیر خود را با صلابت ادامه می‌دهد.

امام جمعه اهواز در ادامه با بیان اینکه تنگه هرمز هرگز به دست دشمن نخواهد افتاد تأکید کرد: نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل آماده پاسخ به هرگونه تجاوز هستند و اقداماتی همچون مین‌گذاری یا دریافت عوارض در این تنگه با هدف حفظ امنیت پایدار منطقه انجام می‌شود.

وی، کشورهای منطقه را به هوشیاری فراخواند و یادآور شد: کشورهای همسایه نباید فریب قدرت آمریکا را بخورند چرا که این کشور نه‌تنها امنیت‌ساز نیست بلکه اتحاد و همدلی منطقه را نیز خدشه‌دار می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد بیان کرد: سردمداران کاخ سفید به ناتوانی خود در این جنگ اذعان دارند و دیپلمات‌های کشور با روحیه‌ای جهادی وارد میدان مذاکره شده‌اند و هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهند داشت.

وی افزود: بازگرداندن اموال به سرقت رفته ایران نخستین مطالبه جدی ماست و بدون تحقق این مطالبات هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان هشدار داد: در صورت کوچک‌ترین تجاوز به خاک لبنان، دوران گفت‌وگو پایان می‌یابد.

امام جمعه اهواز همچنین با اشاره به تمرکز دشمن بر جنگ رسانه‌ای از مردم خواست در برابر اخبار و تبلیغات منتشرشده از سوی دشمنان هوشیار باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شد و گفت: مساجد، حسینیه‌ها و ادارات دولتی باید خارج از ساعات اداری و زمان برپایی نماز از روشن نگه داشتن وسایل سرمایشی خودداری کنند تا پایداری شبکه برق حفظ شود.