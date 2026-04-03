حضور کارمندان ادارات در اراک و خمین با ۵۰ درصد ظرفیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی با اشاره به نحوه فعالیت ادارات پس از نوروز در استان مرکزی، با لحاظ کردن بخشنامه سازمان اموراداری و استخدامی کشور و تفویض اختیار به استانداران گفت: آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان از فردا پانزدهم فروردین ساعت ۸ صبح تا ۱۴ است.

وی افزود: حضور کارمندان در شهرستان‌های اراک و خمین با ۵۰ درصد ظرفیت و در سایر شهرستان‌های استان با ظرفیت کامل خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی گفت: باتوجه به بخشنامه دور کاری، ادارات و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان (به غیر از دستگاههای خدمات رسان) روزهای پنج‌شنبه دور کارخواهند بود.

میرزایی با بیان اینکه مدارس و دانشگاه‌های استان مرکزی به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد، گفت: فعالیت بانک‌های این استان تابع دستورالعمل و ضوابط و بخشنامه شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود.

وی بیان کرد: فعالیت دستگاه‌های خدمات رسان در استان مرکزی با ظرفیت کامل است و اجرای این موارد تا اطلاع ثانوی در استان برقرار خواهد بود.