به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید روح الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با تأکید بر اینکه خداوند همواره به وعده خود صادق است، اظهار داشت: در ابتدای غزوه احد، مسلمانان به وعده الهی نصرت دست یافتند و دشمن شکست خورد، اما در ادامه سه عامل باعث شد که آن جنگِ برده‌شده به شکست مفسران برگردد.

امام جمعه اسفرورین این سه عامل را به ترتیب «غفلت از نگهبانی تنگه»، «تنازع و درگیری‌های درونی» و «ترک موضع راهبردی» برشمرد.

وی با اشاره به کاربرد این آموزه‌ها در شرایط امروز کشور تصریح کرد: امروز تنگه هرمز برای ایران همان نقش تنگه احد را دارد. ما الحمدالله غافل نیستیم و تا قیام قیامت ثابت کرده‌ایم که این خلیج، خلیج همیشه فارس است و کسی نمی‌تواند ادعایی بر آن داشته باشد اما باید مراقب تنازعات داخلی باشیم.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: متأسفانه در فضای مجازی برخی شایعه مذاکره با آمریکا را مطرح می‌کنند اما با اطمینان عرض می‌کنم که هیچ‌یک از مسئولان ما از جمله رئیس‌جمهور، مجلس، نیروهای مسلح و رهبری عزیزمان راضی به مذاکره و صلح با دشمن نیستند و تا انتها ایستادگی خواهند کرد؛ هرچند برخی وطن‌فروشان ممکن است کاری کنند اما جایگاهی ندارند.

وی با اشاره به دستاوردهای نظامی و بازدارندگی ایران اعلام کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در مقابل حدود ۴۰ کشور مجهز و پیشرفته تنها و سربلند ایستاده است. سرنگونی جنگنده‌های اف ۳۵ آمریکایی شکست مفتضحانه ناوهای هواپیمابر و اصابت موشک‌های نقطه‌زن به ناو آبراهام لینکلن، و همچنین انهدام هواپیمای آواکس ۷۰۰ میلیون دلاری با یک پهپاد ۳۰ هزار دلاری، همگی نشانه‌های آشکار پیروزی جبهه مقاومت و وعده صادق الهی است.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به آمادگی مردمی برای دفاع تمام‌عیار از کشور گفت: پویش «جان فدا» راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از ۸ هشت میلیون نفر در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند تا اگر روزی آمریکای جنایتکار حماقت کند و بخواهد حمله زمینی انجام دهد، آماده سلاح به دست گرفتن باشند.

وی بیان کرد: من با اطمینان به شما می‌گویم که در بحث دفاع زمینی هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران آمادگی و از خودگذشتگی ندارد، دلیلش هم این است که ما شهادت را عزت می‌دانیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت «تاب‌آوری» و استقامت در برابر مشکلات جنگی، از مردم خواست ضمن توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری و امام شهید که خواندن دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، دعای توسل و سوره فطر را سفارش کرده‌اند، در سنت حسنه کاشت نهال به نیت شهدا مشارکت کنند.