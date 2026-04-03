به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم بحرانی در خطبههای نمازجمعه بندر دیّر با بیان اینکه وعده الهی از مجرای ابتلائات و آزمایشهای سخت میگذرد اظهار کرد: این آزمایشها است که موجب جدا شدن صفوف مؤمنان خالص از منافقان میشود تا مؤمنان واقعی و منافقان شناخته شوند.
امام جمعه موقت دیّر افزود: ملت بزرگ ایران در بیش از چهار دهه امتحانات سختی را پشت سر گذاشته و سربلند بیرون آمده است. امروز ما با شیطان اکبر، آمریکای جنایتکار و فرعونصفت و سگ نگهبانش اسرائیل غاصب کودککش مستقیماً روبهرو شدهایم.
وی ادامه داد: دشمن علاوه بر جنگ نظامی، با سلاح رسانه و شایعهافکنی تلاش میکند جبهه مؤمنان را دچار فروپاشی کند، در حالی که هر بخش از حضور در میدان بخشی از نصرت الهی است و این نصرت در هیبت صبر، پایداری و مقاومت خود را نشان میدهد.
بحرانی افزود: در نگاه توحیدی، این سی و چند روزی که از جنگ گذشته یک دوره تربیتی برای تکامل و پیشرفت ماست تا ایمان و باور خود نسبت به وعدههای الهی را تقویت کنیم و دلسرد نشویم یا حضور در صحنه را کماهمیت ندانیم.
وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در پی شهادت فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه دریابان تنگسیری افزود: ما نیز به وجود چنین سرداران شجاع و دلیری افتخار میکنیم و مردم شهرستان دیّر به رهبر انقلاب قول میدهند اجازه ندهند پرچمی که سردار تنگسیریها برداشتهاند بر زمین بماند.
خطیب نمازجمعه دیّر با تسلیت شهادت بسیجی حامد دهقانی به خانواده و دوستان وی گفت: او سالها آرزوی شهادت داشت و سرانجام به امام شهیدشان پیوست.
آمریکا سردمدار جبهه استکبار و باطل است
بحرانی با تاکید بر اینکه نبرد ما با آمریکا نبرد تنها نبرد دو کشور نیست، خاطرنشان کرد: امروز آمریکا سردمدار جبهه استکبار و باطل و جمهوری اسلامی پرچمدار اسلام و جبهه حق است، بنابراین این نبرد در مقیاسی بزرگتر مبارزه جبهه حق و باطل و در مرحلهای سخت است.
وی افزود: در تمام این سالها آمریکاییها با شکلهای مختلف توطئه، ترور و فتنهانگیزی کردند و وقتی دیدند فایدهای ندارد، خودشان مستقیماً وارد جنگ با جمهوری اسلامی شدند.
امام جمعه موقت دیّر ادامه داد: این نبرد تازگی ندارد؛ آمریکاییها از روز اول انقلاب با ما دشمن بودند که علت آن هم این است که اساساً جمهوری اسلامی برای مبارزه با ظلم و استکبار و حمایت از مظلومان شکل گرفته است و آمریکا برای غارت و چپاول شکل گرفته و موجودیتش در این است که هر از چند گاهی به کشورها حمله کرده و منابع آنها را غارت کند. هر جا ظلمی هست یک طرف آن آمریکای جنایتکار است.
وی افزود: آمریکاییها تاکنون به اهدافشان نرسیدهاند و در این جنگ سوم تحمیلی نیز به هیچکدام از اهدافشان نخواهند رسید.
بحرانی با اشاره به جنایات متعدد آمریکاییها گفت: اقداماتی که آمریکاییها در کشور ما انجام دادهاند حتی در حقوق بینالملل مصداق جنایت جنگی است. فقط شهادت رهبر عزیز ما کافی است که ما همیشه در مقابل آنها و دنیای آنها بایستیم. اگر تمام آمریکا و اسرائیل و کشورهای همسایه خلیج فارس با خاک یکسان شوند، تلافی حتی یک تار موی سر رهبر ما نمیشود.
وی افزود: ما در این جنگ نه تنها دست بسته نبودیم بلکه دست برتر هم داشتیم و امروز جمهوری اسلامی است که تعیینکننده است.
اهمیت حضور مردم در صحنه
امام جمعه موقت دیّر با بیان اینکه آمریکایی ها به هیچ کدام از اهداف خود در این جنگ نرسیدند، گفت: هدف آمریکاییها در رأس، سقوط نظام اسلامی بود. موشکهای ما خواب را از چشم صهیونیستها گرفته و منافع آمریکا در منطقه را ویران کرده است.
وی ادامه داد:بستن تنگه هرمز نفسهای آمریکا و حامیانش را به شماره انداخته و آنان را به استیصال کشانده است. درود خدا بر رزمندگان، سیاستمداران، رهبر عزیز شهید و رهبر معظم انقلاب که سیاست بستن تنگه هرمز را اجرا کردند؛ اما آنچه نگذاشت دشمن به هدفش برسد حضور حماسی مردم در صحنه و فریادهای شما بر سر استکبار بود.
وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه بیان کرد: قطعاً آیندگان و تاریخ درباره این حضور سرنوشتساز شما خواهند نوشت و به آن افتخار خواهند کرد.
بحرانی عنوان کرد: حضور شما در میدان امام حسین(ع) شهر دیّر و تمام میادین شهرستان دیّر به منزله این است که در واقع هر میدان یک سنگر است و با این حضور ضربه گیجکنندهای به دشمن وارد کردید.
وی درباره پویش جانفدا افزود: تاکنون نزدیک به ۷ میلیون نفر ثبتنام کردهاند و ما نیز آمادگی خود را با شرکت در این پویش اعلام میکنیم و این پویش جنبه تبلیغاتی و رسانهای هم دارد.
امام جمعه موقت دیّر با تقدیر از مسئولان و نیروهای نظامی، امدادی و بسیج شهرستان گفت: این عزیزان این روزها مانند همیشه در صحنه حضور دارند و مایه دلگرمی مردم هستند.
وی با تسلیت شهادت حضرت حمزه، عموی پیامبر اسلام، عنوان کرد: ایشان شخصیت بزرگواری بود که پیامبر اکرم(ص) بسیار او را دوست داشت و در مصیبت او گریه میکرد.
