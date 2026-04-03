حمایت از نیروهای مسلح و امنیت کشور؛ روایت «جان فدایی» ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه های دومین نماز جمعه سال ۱۴۰۵ سمنان در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به ادامه جنگ رمضان با معادلات جدید بیان کرد: ایران اسلامی امروز دست بالا و برتر را در جنگ دارد.

وی حمایت از نیروهای مسلح و امنیت کشورمان را رکن برتری ایران اسلامی دانست و گفت: امروز شاهد هستیم که پویش های مانند جان فدا، دست برتر را به ایران اسلامی در این نبرد داده است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه ملت ایران با صلابت در میدان حضور داشته و ایستادگی کرده اند، گفت: باید قدردان حضور مردم در صحنه ها باشیم زیرا سبب خنثی شدن توطئه های دشمن شده اند.

مطیعی با بیان اینکه میلیون ها نفر در کوتاه ترین زمان ممکن در پویش جان فدا حضور پیدا کرده اند، گفت: اینها نشانه علاقه و عشق مردم ایران اسلامی به کشور و انقلاب شان است.

وی با بیان اینکه حضور در این پویش‌های مردمی در حمایت از نیروهای مسلح و اعلام آمادگی میلیونی مردم برای پشتیبانی از مدافعان کشور، سرمایه‌ای بزرگ برای نظام است، گفت: باید این سرمایه مردمی تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به دستگیری سه عامل موساد در استان هم اشاره کرد و گفت: دستگیری عناصر وابسته به دشمن در استان سمنان نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی و هوشیاری دستگاه‌های امنیتی است و مردم ما قدردان این نیروها هستند.

مطیعی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که معادلات در جنگ عوض شده است، گفت: ادامه حضور پرشور مردم بصیر ایران اسلامی در صحنه و همراهی با نظام، زمینه‌ساز پیروزی نهایی و تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی خواهد بود.