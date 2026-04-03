به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به توانمندی و حضور فعال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تأکید کرد: این نیروها با ایجاد بازدارندگی واقعی، به هر اقدام خصمانه دشمن پاسخهایی قاطع و دندانشکن دادهاند.
وی بیان کرد: سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی و بسیجیان با همراهی مردم، نقش مؤثری در جبهههای مختلف ایفا کرده و هرگونه تجاوزی از سوی دشمنان با واکنش شدید مواجه شده است.
امام جمعه زنجان به یک واقعیت تاریخی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار از پس جنگ جهانی دوم، جنگندههای آمریکایی مورد هدف قرار گرفتند و هر روز خبرهایی از انهدام تسلیحات و تجهیزاتی که دشمن به آنها متکی بود، به گوش میرسد.
وی افزود: نیروهای مسلح کشور با استفاده از تسلیحات ارزانقیمت، موفق به نابودی رادارهای پیشرفته و تسلیحات میلیاردی دشمن شدهاند. این موفقیت بزرگ نشاندهنده آغاز مرحله جدیدی از بازدارندگی بینظیر ایران در منطقه است.
حجتالاسلام حسینی همچنین به عملیاتهای مختلف جبهههای مقاومت در لبنان، عراق و یمن اشاره و خاطرنشان کرد: این جبههها جنگی فرسایشی و دشوار را برای دشمنان رقم میزنند.
وی با نامگذاری یمن بهعنوان «جبهه چهارم» اظهار داشت: یمنیها توانستهاند با هدفگیری اراضی اشغالی و ایجاد هزینههای اقتصادی برای دشمن، به تهدیدهای امنیتی بیشتری منجر شوند.
امام جمعه زنجان در ادامه امنیت درونزا را تنها راه بقای ملتها خواند و گفت: کشورها باید به ظرفیتهای داخلی خویش توجه کرده و انسجام فرهنگی و تمدنی را بهعنوان رمز پایداری و امنیت خود در نظر بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه ملتهایی که تاریخ و تمدن ندارند، نمیتوانند درک کنند که پیروزی و تداوم حیات تنها با تکیه به تسلیحات نظامی حاصل نمیشود، عنوان کرد: در این زمینه، مردم، تاریخ، فرهنگ و ایمان بهعنوان عناصر کلیدی در امنیت و پایداری به شمار میروند.
حسینی با اشاره به تلاشهای دشمن برای غافلسازی و زیر سؤال بردن امنیت کشور، یادآور شد: خداوند وعده پیروزی داده و ابزارهای دفاعی را بهعنوان نقاط قوت نمایان کرده است.
نظر شما