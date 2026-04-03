۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

حسینی: تقویت امنیت درون‌زا راهبرد مقاومت است

حسینی: تقویت امنیت درون‌زا راهبرد مقاومت است

زنجان- امام جمعه زنجان تقویت امنیت درون‌زا را راهبرد مهم مقاومت در برابر دشمنان خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به توانمندی و حضور فعال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تأکید کرد: این نیروها با ایجاد بازدارندگی واقعی، به هر اقدام خصمانه دشمن پاسخ‌هایی قاطع و دندان‌شکن داده‌اند.

وی بیان کرد: سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی و بسیجیان با همراهی مردم، نقش مؤثری در جبهه‌های مختلف ایفا کرده و هرگونه تجاوزی از سوی دشمنان با واکنش شدید مواجه شده است.

امام جمعه زنجان به یک واقعیت تاریخی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار از پس جنگ جهانی دوم، جنگنده‌های آمریکایی مورد هدف قرار گرفتند و هر روز خبرهایی از انهدام تسلیحات و تجهیزاتی که دشمن به آن‌ها متکی بود، به گوش می‌رسد.

وی افزود: نیروهای مسلح کشور با استفاده از تسلیحات ارزان‌قیمت، موفق به نابودی رادارهای پیشرفته و تسلیحات میلیاردی دشمن شده‌اند. این موفقیت بزرگ نشان‌دهنده آغاز مرحله جدیدی از بازدارندگی بی‌نظیر ایران در منطقه است.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین به عملیات‌های مختلف جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و یمن اشاره و خاطرنشان کرد: این جبهه‌ها جنگی فرسایشی و دشوار را برای دشمنان رقم می‌زنند.

وی با نام‌گذاری یمن به‌عنوان «جبهه چهارم» اظهار داشت: یمنی‌ها توانسته‌اند با هدف‌گیری اراضی اشغالی و ایجاد هزینه‌های اقتصادی برای دشمن، به تهدیدهای امنیتی بیشتری منجر شوند.

امام جمعه زنجان در ادامه امنیت درون‌زا را تنها راه بقای ملت‌ها خواند و گفت: کشورها باید به ظرفیت‌های داخلی خویش توجه کرده و انسجام فرهنگی و تمدنی را به‌عنوان رمز پایداری و امنیت خود در نظر بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه ملت‌هایی که تاریخ و تمدن ندارند، نمی‌توانند درک کنند که پیروزی و تداوم حیات تنها با تکیه به تسلیحات نظامی حاصل نمی‌شود، عنوان کرد: در این زمینه، مردم، تاریخ، فرهنگ و ایمان به‌عنوان عناصر کلیدی در امنیت و پایداری به شمار می‌روند.

حسینی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای غافل‌سازی و زیر سؤال بردن امنیت کشور، یادآور شد: خداوند وعده پیروزی داده و ابزارهای دفاعی را به‌عنوان نقاط قوت نمایان کرده است.

