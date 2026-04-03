موج همیاری مردمی در کنار هلال احمر؛ ایران یکپارچه در کنار امدادگران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رژیم صهیونیستی و آمریکا با حملات تجاوزکارانه خود به مناطق غیرنظامی و مسکونی جمهوری اسلامی ایران، خسارات و آسیب‌های گسترده‌ای به مردم بی‌دفاع وارد کرده‌اند، موجی گسترده از همدلی و همراهی مردمی در سراسر کشور در کنار جمعیت هلال احمر شکل گرفته است. حضور داوطلبانه و خودجوش مردم در کنار امدادگران، جلوه‌ای روشن از انسجام و وحدت ملی ایرانیان در برابر تهدیدات خارجی را به نمایش گذاشته است.

از همان ساعات اولیه پس از بمباران و حملات هوایی به مناطق مسکونی، مردم در کنار نیروهای جمعیت هلال‌احمر حاضر می‌شوند و در عملیات امدادرسانی مشارکت می‌کنند. بسیاری از شهروندان به‌صورت داوطلبانه در صحنه‌های امدادی حضور پیدا می‌کنند و در کنار امدادگران به کمک آسیب‌دیدگان می‌شتابند.

هم‌زمان با ادامه عملیات امداد و نجات، شمار زیادی از مردم نیز با مراجعه به مراکز هلال‌احمر یا از طریق سامانه‌های مربوطه، درخواست عضویت و پیوستن به جمعیت هلال‌احمر را ثبت می‌کنند تا در روند خدمت‌رسانی به هم‌وطنان خود مشارکت داشته باشند.

این همراهی گسترده تنها یک اقدام امدادی ساده نیست، بلکه نمادی از همبستگی ملی است؛ همبستگی‌ای که در شرایط سخت و در برابر فشارهای خارجی، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و اقشار مختلف جامعه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

در همین راستا، جمعیت هلال احمر با تکیه بر حمایت‌های مردمی، خدمات امدادرسانی شبانه‌روزی خود را در مناطق آسیب‌دیده ادامه می‌دهد. شهروندان از نقاط مختلف کشور با اقدامات عملی و مستقیم از نیروهای امدادگر حمایت کرده‌اند؛ از شست‌وشوی لباس‌های امدادگران و توزیع غذا و میوه میان نیروهای عملیاتی در صحنه‌های آواربرداری گرفته تا اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی، ثبت‌نام گسترده به عنوان داوطلب و حضور مستقیم در خط مقدم خدمات‌رسانی. این مشارکت مردمی نقش مهمی در کاهش فشار بر امدادگران و تداوم عملیات امداد و نجات در شرایط دشوار داشته است.

در میان این موج همدلی، حضور چهره‌های فرهنگی و هنری در کنار نیروهای هلال احمر نیز یکی از جلوه‌های قابل‌توجه وحدت ملی بوده است. پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، با حضور در میان امدادگران و پوشیدن لباس هلال احمر از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد. همچنین هنرمندانی همچون علیرضا استادی، سیروس همتی، اتابک نادری، پردیس احمدیه، مهیا دهقانی و دیگر فعالان حوزه فرهنگ و هنر با حضور در مراکز هلال احمر و محل عملیات امدادی، پیام همراهی جامعه هنری با مردم و امدادگران را به نمایش گذاشتند.

در همین راستا، «ستاد همیاری خانه سینما» با هماهنگی مستقیم جمعیت هلال احمر تشکیل شد تا کمک‌های داوطلبانه اهالی سینما، فرهنگ و اصناف سینمایی برای حمایت از امدادگران و تسهیل خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان ساماندهی شود. این ستاد نمادی از سازماندهی مردمی برای پشتیبانی از نیروهای هلال‌احمر در روزهای دشوار پس از حملات هوایی است و نشان می‌دهد که در لحظات سخت، اقشار مختلف جامعه زیر یک پرچم برای کمک به یکدیگر متحد می‌شوند.

در همین زمینه، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد که امدادگران این جمعیت به‌صورت همزمان در چندین حوزه در حال خدمت‌رسانی هستند؛ از عملیات جست‌وجو و نجات در مناطق حادثه‌دیده گرفته تا ارائه خدمات درمانی، اسکان اضطراری، توزیع اقلام زیستی و ارائه حمایت‌های روانی به آسیب‌دیدگان.

وی تأکید کرد که جمعیت هلال احمر با وجود آسیب دیدن برخی مراکز و تجهیزات خود، با تکیه بر حمایت‌های مردمی و روحیه جهادی امدادگران، خدمات‌رسانی به مردم را بدون وقفه ادامه می‌دهد.

این همدلی گسترده مردمی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور، فارغ از تفاوت‌های قومی، مذهبی و سلیقه‌ای، به نمایش درآمده است. مردم ایران با تکیه بر روحیه جهادی و باور به وحدت ملی، در کنار نیروهای امدادی ایستاده‌اند و تلاش دارند با همبستگی و همکاری، شرایط دشوار را پشت سر بگذارند.

حضور پررنگ مردم در کنار جمعیت هلال‌احمر، بار دیگر نشان می‌دهد که در برابر تهدیدات خارجی، جامعه ایرانی با اتکا به همبستگی ملی و روحیه همیاری، توان عبور از بحران‌ها را دارد و در کنار نیروهای امدادی خود برای خدمت به هم‌وطنان ایستاده است.