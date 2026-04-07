تقاضای مدیر هلال احمر از سینماگران چه بود؟  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، عصر دوشنبه ۱۷ فروردین داوطلبان ستاد همیاری خانه سینما در ساختمان جمعیت هلالاحمر حضور پیدا کردند و ضمن تجلیل از زحمات امدادگران هلالاحمر از نزدیک با تلاشهای آنها آشنا شده و آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه اعلام کردند.
در این نشست عاطفه رضوی بازیگر سینما با قدردانی از فداکاریهای امدادگران هلالاحمر گفت: نجات جان دیگری در لحظه خطر، کاری فراتر از ظرفیتهای عادی انسان میخواهد. در بحران اخیر ایران، دیگر حرفزدن پشت میکروفون کارایی ندارد؛ دلم میخواهد عملاً کاری انجام دهم؛ چون ایران جان ما است.
وی با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیان کرد: این حملات غیرانسانی که به ایران اتفاق افتاد، هر روز که پیش میرود آدم بیشتر میفهمد در تمام دنیا چقدر همه تنها هستیم.
رضوی افزود: من همیشه فکر میکردم عضو تیمهای امداد و نجات بودن، ویژگی روحی خاصی میخواهد؛ از خودگذشتگی، علاقه به دیگری و فراموشکردن خود، چون در لحظه خطر برای نجات جان یک انسان، کاری فراتر از ظرفیتهای عادی انجام میدهید.
این بازیگر با اشاره به نقش هنرمندان در چنین شرایطی تصریح کرد: خیلی وقتها در شرایطی مثل الان، فکر میکنم جلوی دوربین یا پشت میکروفون بودن کار چندانی ندارد؛ دلم میخواهد کاری کنم که از دستمان برمیآید، نه فقط نشستن و حرفزدن.
رضوی با تأکید بر اهمیت ملی بحران پیشآمده بیان کرد: ایران جان ما است، ایران مرکز اندیشه ما است و اصلاً نمیشود این ماجرا را شوخی گرفت. نمیتوانیم چشمپوشی کنیم. باید هم من و هم همه دوستان کاری کنیم.
روحالله حجازی کارگردان سینما نیز با تشکر از خانه سینما برای حضور در جمعیت هلالاحمر گفت: پوشیدن لباس هلالاحمر برای ما افتخار بزرگی است. ما امروز به اینجا آمدهایم تا از نزدیک قدردان زحمات شما باشیم.
وی ادامه داد: این روزها صحنههای دلخراش زیادی ناشی از حملات جنگ ناجوانمردانه میبینیم که بسیار گسترده است و زمان زیادی میخواهد تا ما کارگردانها این صحنهها را به تصور بکشیم؛ اما قبل از آن میخواهیم در کنار شما باشیم و اگر لازم باشد آموزشهای به ما داده شود.
ما در حال دفاع از وطن هستیم
فرزین محدث بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون نیز بیان کرد: در مقابل شما سر تعظیم فرود میآوریم. امروز ما اینجا بهعنوان هنرمند حضور پیدا نکردیم ما هم جزئی از مردم ایران هستیم و در حال حاضر شغل هنری ما کارایی ندارد.
وی ادامه داد: اتفاقات امروز در کشور ما اسمش جنگ نیست؛ بلکه دفاع است؛ مانند جنگ ۱۲روزه و دفاع مقدس زیرا ما شروعکننده جنگ نبودیم.
این بازیگر متذکر شد: ما برای سخنرانی و شعار نیامدیم میخواهیم بدانیم چهکار و کمکی میتوانیم برای شما انجام بدهیم تا در مقابل خودمان خاکمان و کسانی که خونشان را برای این مرز و بودم از دست دادند، شرمنده نباشیم.
آناهید آباد مسئول ستاد همیاری خانه سینما نیز گفت: همیشه تصور میکردم ما سینماگران هستیم که قدرت تخیل و خلاقیت داریم؛ اما امروز در اینجا در کنار شما با صحنههای که دیدم و آماری که به ما دادید شوکه شدم و به شما افتخار میکنم. امروز ما جلیقه شما را دریافت کردیم، جلیقهای که حاصل زحمات شبانهروزی شما عزیزان در جنگ است.
وی ادامه داد: شاید نتوانیم کارهای بسیار مهم و مفید شما را در این روزهای مهم و سخت انجام بدهیم؛ اما حاضریم برای شما چای بیاوریم و لباسهایتان را بشوریم.
ثبت فعالیتهای هلال احمر
مسئول ستاد همیاری تصریح کرد: ایران کیان کشور ماست. ما به شما حسادت میکنیم و میخواهیم در این وظیفه مهم مشارکت داشته باشیم و در کنار شما باشیم.
وی با اشاره به لزوم ثبت تصویری تلاشهای امدادگران هلالاحمر گفت: انجمن عکاسان سینما پیشنهاد داده است تا با همکاری اعضایش در ثبت تصاویر فعالیتهای شما مشارکت کند و بعد از پایان جنگ نمایشگاه بزرگی را برگزار کند.
هر کلیپی برای وطن بسازید، موسیقیاش با من
محمد فرشتهنژاد آهنگساز و موسیقیدان نیز عنوان کرد: لباسی که امروز برای شما است و ما به تن کردیم لباس احرام من است و بسیار به آن افتخار میکنم. شاید کار مهمی نباشد اما حاضرم موسیقی هر کلیپی را که شما برای وطن میسازید، بسازم.
علیرضا حسینی دبیر هیئترئیسه خانه سینما نیز گفت: این جمله را همیشه شنیدهام که میگوید دوستان هلالاحمر جان بر کف هستند اما من این موضوع را به چشم خود دیدم.
