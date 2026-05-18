اجرای کنسرت رایگان برای امدادگران در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما با پیرحسین کولیوند رئیس هلال احمر دیدار و درباره فعالیت‌های مشترک گفتگو کردند. اسعدیان با اشاره به اینکه تلاش‌های امدادگران هلال احمر به اندازه مدافعان وطن ارزشمند است، گفت: هر چقدر از این تلاش‌ها تقدیر و تشکر کنیم باز هم کم است و تا مدت‌ها باید درباره خدمات و زحمات اعضای جمعیت هلال احمر صحبت کنیم.

کنسرت موسیقی رایگان در برج میلاد برای خانواده امدادگران

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر باعث شد تا همکاری نهادهای فرهنگی و هنری با ارگان‌های امدادی و درمانی همچون هلال احمر پر رنگ تر شود، افزود: بخشی از وظیفه ما ساخت آثاری درباره تلاش‌های این عزیزان است و بخشی دیگر فراهم ساختن امکان استفاده اعضای جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس از برنامه‌های فرهنگی و هنری با هدف روحیه بخشی به آنها و خانواده‌های‌شان است.

اسعدیان بیان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته و با همکاری مشترک خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مدت سه شب کنسرت موسیقی در برج میلاد به صورت رایگان برای امدادگران و خانواده‌های آنها (هلال احمر، آتش نشان و اورژانس) برگزار می‌شود.

عاطفه رضوی بازیگر سینما و تلویزیون نیز در این دیدار گفت: باید از رابطه‌ای که بین خانه سینما و هلال احمر شکل گرفته به شکل خوبی استفاده کنیم تا هنرمندان با تلاش‌های امدادگران هلال احمر بیشتر آشنا شوند و درباره فعالیت‌های آنها آثار خوبی بسازند.

حضور هنرمندان در کنار امدادگران

وی با اشاره به اینکه عموم مردم و هنرمندان نیاز دارند تا درباره مهارت‌هایی همچون کمک‌های اولیه بیشتر بدانند، افزود: می‌توانیم نهاد یا ستادی را تحت عنوان خانه هلال احمر سینماگران با همکاری هلال احمر و خانه سینما در محل این نهاد فرهنگی تشکیل بدهیم و به وسیله آن نسبت به ادامه همکاری به صورت مداوم اقدام کنیم.

در ادامه پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ضمن خوشامدگویی گفت: در جنگ رمضان جمعیت هلال احمر با همکاری سایر نهادهای امدادرسان بیش از شش هزار ماموریت انجام دادند و توانستند هفت هزار نفر را نجات بدهند.

وی ادامه داد: در این جنگ تقریبا مراکز مختلف با فعالیت‌های متفاوت آسیب دیدند، به شکلی که تعداد زیادی واحد مسکونی، تجاری، درمانی، دانشگاه و فضاهای آموزشی و فروشگاه‌ها مورد حمله قرار گرفته و تخریب شدند. بیشترین مراکز آسیب دیده به ترتیب در استان‌های تهران، هرمزگان، خوزستان و اصفهان بوده است.

کولیوند با اشاره به اینکه خدمات رسانی به مردم از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر است، گفت: در طی این مدت هنرمندان بسیاری فارغ از نوع فعالیت هنری‌شان در کنار ما بودند که حضور آنها باعث دلگرمی همکاران ما شده است و من از این همدلی و حمایت جامعه هنری بسیار سپاسگذارم.

در این دیدار علی درویش‌پور سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیلانی جمعیت هلال احمر، حسین پاکدل، فریبا کوثری عضو هیئت رئیسه خانه سینما و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما نیز حضور داشتند.