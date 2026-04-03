شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از وقوع جنگ در استان کرمانشاه اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی و همزمان با برگزاری جلسه مدیریت بحران به ریاست استاندار کرمانشاه، وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص شد و بنیاد مسکن به عنوان دستگاه اجرایی در حوزه ارزیابی خسارت‌ها وارد عمل شد.

وی افزود: در همین راستا حدود ۵۰ اکیپ ارزیاب در سطح استان مستقر شدند تا با سرعت و دقت، میزان خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی و ساختمان‌ها را بررسی و ثبت کنند و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی خسارت‌های وارد شده به طور کامل ثبت و ضبط می‌شود و مردم استان اطمینان داشته باشند که برای جبران این خسارت‌ها برنامه‌ریزی لازم انجام شده و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

خدادادی با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی تخریب‌شده بیان کرد: برای خانوارهایی که واحد مسکونی آنها تخریب شده، مبالغی به عنوان اجاره مسکن موقت به حساب متقاضیان واریز شده تا بتوانند با آرامش خاطر نسبت به اسکان موقت اقدام کنند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که امروز با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، موضوع ایجاد حسابی در بنیاد مسکن برای جذب کمک‌های مردمی و مشارکت خیرین نیز مطرح شد تا افرادی که تمایل دارند در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده مشارکت کنند، بتوانند کمک‌های خود را از این طریق ارائه دهند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کمک‌های مردمی و خیرین با نظارت بنیاد مسکن و بر اساس میزان خسارت ثبت‌شده هزینه خواهد شد تا روند بازسازی به شکل صحیح و هدفمند پیش برود.

خدادادی در پایان گفت: همچنین برای مستأجرانی که واحدهای محل سکونت آنها آسیب دیده است، بر اساس مصوبات و تأکیدات استاندار کرمانشاه، از هفته آینده معرفی به بانک مسکن انجام می‌شود تا تسهیلات اسکان موقت یک‌ساله متناسب با جمعیت و شرایط شهرها در اختیار آناصن قرار گیرد.