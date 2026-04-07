شمساله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تسهیل و تمرکز در جمعآوری کمکهای مردمی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده در استان کرمانشاه، شماره حساب ویژهای از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نزد بانک ملی معرفی شده است.
وی افزود: این اقدام با هدف جلب همدلی و مشارکت مردم، سازمانهای مردمنهاد، خیرین، پیمانکاران و سایر اقشار جامعه انجام شده تا افرادی که تمایل دارند در روند بازسازی واحدهای خسارتدیده مشارکت کنند، بتوانند کمکهای خود را از این طریق به صورت متمرکز در اختیار بنیاد مسکن استان قرار دهند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شهروندان میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۲۹۵۰۸۹۱۴۲ و یا شماره شبا IR۸۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۰۹۳۳۶۶۰۰۸ و همچنین شماره حساب ۰۱۰۵۰۹۳۳۶۶۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه واریز کنند.
خدادادی ادامه داد: تمامی کمکهای مردمی و خیرین زیر نظر بنیاد مسکن و بر اساس میزان خسارتهای ثبتشده هزینه خواهد شد تا این منابع به شکل دقیق و هدفمند در مسیر بازسازی واحدهای آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن تلاش میکند با استفاده از این ظرفیت مردمی و همراهی خیرین، روند بازسازی و جبران خسارت واحدهای آسیبدیده در استان با سرعت بیشتری انجام شود.
