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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

۱۷ ماینر غیرمجاز در نوشهر کشف شد

۱۷ ماینر غیرمجاز در نوشهر کشف شد

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر از کشف ۱۷ ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان نوشهر بلافاصله مأموران پلیس آگاهی با همکاری مأموران اداره برق به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

وی افزود: پس از بازرسی‌های دقیق از محل مورد نظر ۱۷ ماینر که به صورت غیر قانونی در حال فعالیت بودند کشف و ضبط گردید و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ نورانی ضمن هشدار به افراد سود جو خاطر نشان کرد: استفاده از ماینر بدون مجوز قانونی نه تنها موجب اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود، بلکه طبق قانون بعنوان قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.

کد مطلب 6650262

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