  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

شروع قرائت کنتورهای برق در لرستان از ۱۵ فروردین

شروع قرائت کنتورهای برق در لرستان از ۱۵ فروردین

خرم‌آباد - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مأموران قرائت کنتور این شرکت از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه، مراجعه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای، از آغاز فرآیند قرائت دوره‌ای کنتورهای برق در سطح استان از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هم‌استانی‌های عزیز می‌رساند مأموران قرائت کنتور شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه، به منظور ثبت کارکرد کنتورهای برق در ساعات اداری و با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به محل استقرار کنتور برق شما مراجعه می‌نمایند. این طرح به منظور ثبت دقیق میزان مصرف مشترکان و صدور قبوض بر اساس مصارف واقعی اجرا می‌گردد.»

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از تمامی مشترکان محترم درخواست کرده اسست در زمان مراجعه مأموران قرائت کنتور، همکاری لازم را برای انجام فرآیند قرائت به عمل آورند.

تمامی مأموران قرائت کنتور شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، دارای کارت شناسایی معتبر با مشخصات کامل هستند. از شهروندان محترم درخواست شده است پیش از هرگونه همکاری، کارت شناسایی مأموران را به دقت بررسی فرمایند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

کد مطلب 6790696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

