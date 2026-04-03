۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

قدردانی عباس جمشیدی‌فر از جان برکفان وطن

عباس جمشیدی‌فر بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی و جان برکفان وطن از همه کسانی‌که در حمایت از وطن قدم برداشته اند قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی فر بازیگر سینما و سریال های تلویزیونی برای این روزها و آسیب هایی که در پی تجاوز دشمن رخ داده است، نوشت.

وی در یادداشتی نوشت:

«فارغ از هر گونه دیدگاه سیاسی اگر انسانیت، وطن پرستی و مباحث جمعی و اجتماعی را مد نظر قرار دهیم؛ به دور از انسانیت است که به خاطر مخالفت یا دلگیری از تحولات اخیر در کشور عزیزمان، از هموطنان عزیزمان که در این جنگ نابرابر آسیب دیده اند یا در هلال احمر، آتش نشانی و کادر درمان و همه کسانی که در حمایت از وطن هر قدمی برداشته و مردانه پای وطن و مردم، جان بر کف ایستاده‌اند، قدردانی و تشکر نکرد.»

