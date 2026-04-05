به گزارش خبرگزاری مهر، ارسطو خوش‌رزم بازیگر سینما در یادداشتی از خشم و ناراحتی خود از تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«با چشمی پر از اشک برای حلمای یک ساله و تنها ، با اندوهی به وسعت تمام مردم داغدار این سرزمین اما امیدوار و مطمئن به روزهای روشن که خیلی زود دوباره از راه خواهد رسید می‌نویسم.

نام ایران را بلند فریاد بزن؛ مثل بیداری یک چشمه در دل کویر.

بگذار باد از روی گندمزارها بگذرد و خاطره‌ی دست‌های مهربان در خاک بماند.

ایران نه فقط مرز روی نقشه، که بوی باران است بر شانه‌ی کوه، و صدای قدم‌های مردمی که هنوز به روشنی صبح ایمان دارند.

اگر شب بلند است چراغی در دل هر خانه هست؛ و صبح راهش را از میان همین دل‌ها پیدا می‌کند.

و ایران تا همیشه تمامِ جانِ ماست.»