به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه شخصی خود با انتشار یک ویدئو مقابل میدان آزادی، از عشق خود به ایران و وطن گفت. وی همچنین متنی احساسی را به اشتراک گذاشته که به شرح زیر است:
«یک اعتراف ساده
در این سیوشش روز فهمیدم وطنم را از خانوادهام هم بیشتر دوست دارم ...
حال دلم، میانهای ندارد
یا تمام، یا هیچ
و حالا تمامش برای توست
جانم، ایران
اما تو، فقط یک نام نیستی
تو مردمت هستی که هر روز زیر آتش و آوار، با موشکها و وحشت زندگی میکنند و باز هم ایستادهاند.
آنها که در هر خیابان، هر کوچه و هر خانه
با داستان خسته و قلبهای پریشان
با زندگی مبارزه میکنند و من در کنارشان با تمام وجودم ایستادم.»
