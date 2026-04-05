به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه شخصی خود با انتشار یک ویدئو مقابل میدان آزادی، از عشق خود به ایران و وطن گفت. وی همچنین متنی احساسی را به اشتراک گذاشته که به شرح زیر است:

«یک اعتراف ساده

در این سی‌وشش روز فهمیدم وطنم را از خانواده‌ام هم بیشتر دوست دارم ...

حال دلم، میانه‌ای ندارد

یا تمام، یا هیچ

و حالا تمامش برای توست

جانم، ایران

اما تو، فقط یک نام نیستی

تو مردمت هستی که هر روز زیر آتش و آوار، با موشک‌ها و وحشت زندگی می‌کنند و باز هم ایستاده‌اند.

آنها که در هر خیابان، هر کوچه و هر خانه

با داستان خسته و قلب‌های پریشان

با زندگی مبارزه می‌کنند و من در کنارشان با تمام وجودم ایستادم.»