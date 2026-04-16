به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده روز پنجشنبه در نشست مشترکی که با محمد باقر آقایی فرماندار اسکو با هدف بررسی وضعیت و تعیین‌ تکلیف زمین‌های اوقافی آموزشی و فرهنگی شهرستان اسکو و همچنین بررسی راهکارهای توسعه فضاهای آموزشی برگزار شد با اشاره به حجم بالای ساخت‌وساز در شهر جدید سهند بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و فضاهای آموزشی در این شهر تاکید کرد.

وی گفت: بر اساس تکالیف قانونی در شهرهای جدید به ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی، پیمانکاران موظف به احداث یک باب مدرسه هستند تا نیازهای آموزشی ساکنان به‌طور موثر تامین شود.

محمودزاده همچنین با تاکید بر اهمیت پرداخت به‌ موقع سهم ۳ درصد عوارض شهرداری‌ها به حساب آموزش و پرورش اظهار داشت:با توجه به کمبود امکانات و ضرورت گسترش فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی واریز به‌ موقع این سهم می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.

وی از آمادگی کامل وزارت آموزش و پرورش برای رفع نیازهای آموزشی مناطق از طریق ظرفیت‌های مولدسازی اموال خبر داد و افزود:یکی از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش، تبدیل به احسن کردن اموال و بهره‌گیری از طرح‌های مولدسازی است تا درآمد حاصل از این فرآیند مستقیماً صرف توسعه فضاها و تامین نیازهای آموزشی هر منطقه شود.