صادقی: همدلی و حضور فعال، لازمه شرایط غیرعادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صادقی روز دوشنبه ۱۰ فروردین در جریان سفر به تبریز و بازدید از اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی، از نزدیک در جریان جزئیات فعالیتها و اقدامات این نهاد در هفتههای اخیر قرار گرفت.
وی با اشاره به اجرای پویش سراسری سازمان بهزیستی با عنوان «در کنار مردم» اظهار کرد: در شرایط غیرعادی و بروز وضعیتهای اضطراری، اهمیت همدلی، حضور میدانی و پاسخگویی سریع بیش از پیش نمایان میشود و مجموعه رفاه، کار و تعاون باید پیوسته در کنار مردم باشد.
فرگل صحاف، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در این نشست، گزارشی جامع از اقدامات صورت گرفته طی یک ماه اخیر و همزمان با برپایی پویش "در کنار مردم" ارائه داد.
وی با اشاره به استمرار وضعیت اضطراری در برخی شهرستانها، خاطرنشان کرد: «از ابتدای وقوع شرایط بحرانی، تمام ظرفیتهای سازمانی و مردمی برای پاسخگویی سریع و ارائه خدمات تخصصی بسیج شده است. هدف اصلی ما حفظ سلامت مددجویان، تأمین امنیت مراکز و پایداری خدمترسانی به خانوادههای تحت پوشش بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر همکاری دستگاههای همراه و مشارکت مردم، به مجموعهای از اقدامات حمایتی، اجتماعی، درمانی و مشاورهای اشاره کرد که در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شده است.
صحاف با اشاره به حجم گسترده اقدامات انجامشده طی یک ماه گذشته، خاطرنشان کرد: بهمحض بروز شرایط اضطراری، فرآیند رسیدگی و پاسخگویی فوری در سطح استان آغاز شد و تاکنون ۱۵ هزار بسته غذایی میان خانوادههای آسیبپذیر توزیع شده است.
وی افزود: در راستای افزایش ایمنی و مدیریت مراکز، ۶۴ مرکز توانبخشی شبانهروزی تحت پوشش بهطور کامل ساماندهی و کالابرگ تمامی مقیمان این مراکز شارژ شده است. همچنین بر اساس تصمیم کارشناسی و با رضایت خانوادهها، ۲۱۲ مددجو از مراکز توانبخشی بهطور موقت به خانوادهها انتقال یافتهاند.
مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: در حوزه خدمات روانی-اجتماعی نیز طی این مدت ۱۶۰۱ تماس موفق از طریق خط ۱۴۸۰ بهصورت شبانهروزی ثبت شده و ۶۶۰ تماس مرتبط با موضوع از طریق خط ۱۲۳ پاسخگویی شده است.
وی با اشاره به ارزیابیهای میدانی گفت: بررسی و شناسایی منازل مسکونی آسیبدیده، کسبوکارهای خسارتدیده، وضعیت فرزندان بازپیوند و خانوادههای میزبان در دستور کار قرار گرفته و با مشارکت تسهیلگران، این بررسیها تکمیل شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در این مدت، ظرفیت ۱۶۷ مرکز مثبت زندگی و نیز شبکه ۹ هزار داوطلب و تسهیلگر برای کمکرسانی، نظارت و پیگیری امور مددجویان فعال شده که نقش مهمی در سرعتبخشیدن به خدمات داشته است.
مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: تهیه و پرداخت هزینههای درمان، تأمین وسایل و خدمات کمکتوانبخشی، بهروزرسانی وضعیت سلامت خانوادهها از طریق نظام CBR و تولید محتواهای آگاهسازی برای افزایش تابآوری، مجموعه اقداماتی است که همزمان و بدون توقف اجرا شده و تا بازگشت کامل شرایط به حالت پایدار ادامه خواهد داشت.
بهزیستی استان با همکاری دستگاههای همراه و مشارکت مردم، مجموعهای از اقدامات حمایتی، اجتماعی، درمانی و مشاورهای را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا کرده و این روند تا بازگشت کامل شرایط به حالت پایدار ادامه خواهد داشت.
