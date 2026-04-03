به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور امامی جمعه شب در تجمع مردم ارومیه با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه در ماهیت استقلال‌طلبانه انقلاب اسلامی دارد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران معادلات چندین دهه سلطه‌گری نظام استکباری را بر هم زد و همین مسئله موجب شده است که آمریکا همواره در تقابل با نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر شعارهای اصیل اسلامی و انقلابی، به‌ویژه «الله‌اکبر»، به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این مسئله جایگاه این رژیم را در منطقه به‌شدت متزلزل کرده است.

وی با اشاره به مؤلفه‌های قدرت در جهان امروز ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره بر دو پایه اصلی یعنی منابع انرژی به‌ویژه نفت و همچنین قدرت نظامی آمریکا تکیه داشته‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و راهبردهای هوشمندانه، این قدرت پوشالی را به جهانیان نمایان کرد و نقش‌آفرینی مؤثری در معادلات منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی و تنگه هرمز، داشته است.

حجت الاسلام امامی با اشاره به پیشینه تاریخی تقابل جبهه حق و باطل تصریح کرد: حماسه خیبر و رشادت‌های امیرالمؤمنین علی(ع) همچنان در حافظه تاریخی امت اسلامی زنده است و همین روحیه مقاومت و ایستادگی، امروز در میان ملت مسلمان ایران به‌ویژه شیعیان تجلی یافته است.

وی در ادامه با اشاره بر فرهنگ عاشورا گفت: ملت ایران حماسه و ایستادگی خود را مدیون مکتب عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع) است و شعار «هیهات من‌الذله» به‌عنوان یک اصل راهبردی، همواره مسیر حرکت این ملت را در برابر زورگویی‌ها مشخص کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصل ولایت شکل گرفته و این انسجام و وحدت، مهم‌ترین عامل اقتدار کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان تأکید کرد: آنچه امروز در تقابل با جبهه استکبار و صهیونیسم شاهد هستیم، بخشی از یک رویارویی بزرگ و سرنوشت‌ساز است و ملت ایران با بصیرت و آمادگی، خود را برای ایفای نقش در تحولات آینده جهان اسلام مهیا کرده است.

حجت الاسلام امامی با اشاره بر روحیه ایثار و فداکاری ملت ایران گفت: مردم ایران اسلامی همواره نشان داده‌اند که در مسیر آرمان‌های انقلاب، از جان و مال خود دریغ نمی‌کنند و با تبعیت از مقام معظم رهبری، در مسیر عزت و سربلندی گام برمی‌دارند.