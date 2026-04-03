  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۱

انقلاب اسلامی معادلات چندین دهه سلطه‌گری نظام استکباری را بر هم زد

ارومیه - مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران معادلات چندین دهه سلطه‌گری نظام استکباری را بر هم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور امامی جمعه شب در تجمع مردم ارومیه با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه در ماهیت استقلال‌طلبانه انقلاب اسلامی دارد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران معادلات چندین دهه سلطه‌گری نظام استکباری را بر هم زد و همین مسئله موجب شده است که آمریکا همواره در تقابل با نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر شعارهای اصیل اسلامی و انقلابی، به‌ویژه «الله‌اکبر»، به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این مسئله جایگاه این رژیم را در منطقه به‌شدت متزلزل کرده است.

وی با اشاره به مؤلفه‌های قدرت در جهان امروز ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره بر دو پایه اصلی یعنی منابع انرژی به‌ویژه نفت و همچنین قدرت نظامی آمریکا تکیه داشته‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و راهبردهای هوشمندانه، این قدرت پوشالی را به جهانیان نمایان کرد و نقش‌آفرینی مؤثری در معادلات منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی و تنگه هرمز، داشته است.

حجت الاسلام امامی با اشاره به پیشینه تاریخی تقابل جبهه حق و باطل تصریح کرد: حماسه خیبر و رشادت‌های امیرالمؤمنین علی(ع) همچنان در حافظه تاریخی امت اسلامی زنده است و همین روحیه مقاومت و ایستادگی، امروز در میان ملت مسلمان ایران به‌ویژه شیعیان تجلی یافته است.

وی در ادامه با اشاره بر فرهنگ عاشورا گفت: ملت ایران حماسه و ایستادگی خود را مدیون مکتب عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع) است و شعار «هیهات من‌الذله» به‌عنوان یک اصل راهبردی، همواره مسیر حرکت این ملت را در برابر زورگویی‌ها مشخص کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصل ولایت شکل گرفته و این انسجام و وحدت، مهم‌ترین عامل اقتدار کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان تأکید کرد: آنچه امروز در تقابل با جبهه استکبار و صهیونیسم شاهد هستیم، بخشی از یک رویارویی بزرگ و سرنوشت‌ساز است و ملت ایران با بصیرت و آمادگی، خود را برای ایفای نقش در تحولات آینده جهان اسلام مهیا کرده است.

حجت الاسلام امامی با اشاره بر روحیه ایثار و فداکاری ملت ایران گفت: مردم ایران اسلامی همواره نشان داده‌اند که در مسیر آرمان‌های انقلاب، از جان و مال خود دریغ نمی‌کنند و با تبعیت از مقام معظم رهبری، در مسیر عزت و سربلندی گام برمی‌دارند.

کد مطلب 6790799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها