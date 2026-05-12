اینانلو: تبعیت از رهنمودهای رهبری عامل اصلی حفظ انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی اینانلو شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از کشور و نظام اسلامی اظهار کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه و تهدید علیه ایران اسلامی، این ملت هوشیار و مقاوم است که با حضور آگاهانه خود صحنه را مدیریت کرده و مسیر را به سرانجام خواهد رساند.

وی افزود: مردم ایران اسلامی در مکتب امام حسین(ع) پرورش یافته‌اند و پیام ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت را به جهانیان مخابره می‌کنند.

حجت‌الاسلام اینانلو تصریح کرد: ملت ایران همواره بر اساس آموزه‌های دینی، بر عدم پذیرش سلطه‌پذیری و ایستادگی در برابر استکبار تأکید داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مردم پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی هستند ادامه داد: ملت ایران در مقاطع حساس با انسجام و حضور خود، نقش مؤثری در حفظ ثبات و اداره کشور ایفا کرده‌اند و امروز نیز همین روحیه در جامعه جاری است.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور با اشاره به ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: در منظومه نظام اسلامی، ولایت فقیه محور وحدت و تصمیم‌گیری است.

وی افزود: همه جریان‌های سیاسی و مسئولان کشوری موظف به حرکت در چارچوب این رهنمودها هستند و مردم نیز با بصیرت و دقت، عملکرد مسئولان را رصد کرده و خواستار دقت و پرهیز از هرگونه خطا در تصمیم‌گیری‌ها هستند.

حجت‌الاسلام اینانلو بیان کرد: ملت ایران با روحیه مقاومت، استقلال‌طلبی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز تن به ذلت نخواهد داد و همواره در کنار نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور قرار دارد.

وی با اشاره به انسجام ملی و حمایت مردمی از نظام اسلامی گفت: این اتحاد و همبستگی، سرمایه اصلی کشور است و تداوم آن، تضمین‌کننده اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.