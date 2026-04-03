ابلاغ ساعت کاری جدید واحدهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان با توجه به اطلاعیه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری استخدامی کشور به شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ماه جاری و تفویض اختیارات بند ۳ به استانداران، ساعت فعالیت کارمندان خود را از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه جاری تا اطلاع بعدی ابلاغ کرد.
۴۰ درصد نیروها حضوری، ۶۰ درصد دورکار
بر اساس این ابلاغیه، کارکنان در حوزه ستاد دانشگاه، شبکهها، معاونتهای آموزشی، دانشجویی فرهنگی، دانشکدهها و سایر واحدهای اداری با هماهنگی مدیران مربوطه تا اطلاع ثانوی، روزانه ۴۰ درصد نیروها در محل کار حاضر خواهند بود و ۶۰ درصد به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
کلاسهای درس دانشجویان تا پایان فروردین مجازی برگزار میشود
لازم به ذکر است، کلاسهای درس دانشجویان نیز تا پایان فروردین ماه به صورت مجازی برگزار میشوند.
این تصمیم با توجه به شرایط موجود و لزوم حفظ ایمنی دانشجویان و اساتید اتخاذ شده است و تداوم آموزش از طریق بسترهای مجازی پیگیری خواهد شد.
تداوم فعالیت بخشهای نوبت کاری و فوریتهای پزشکی به روال عادی
لازم به ذکر است فعالیت در بخشهای مشمول نوبتکاری، پایگاههای فوریت پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی ۲۴ ساعته به دلیل ضرورت خدمترسانی به بیماران و ارباب رجوع، کماکان به روال عادی و طبق برنامههای تدوینی ادامه خواهد داشت.
این مراکز به عنوان خط مقدم ارائه خدمات سلامت، در تمامی ایام هفته و ساعات شبانهروز فعال هستند.
مراکز بهداشتی مطابق تصمیمات قبلی معاونت بهداشت اقدام کنند
همچنین مراکز بهداشتی نیز مطابق تصمیمات اعلامشده قبلی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با رعایت تعداد نیروی ذکر شده (۴۰ درصد حضوری و ۶۰ درصد دورکار) اقدام خواهند کرد.
این مراکز با توجه به نوع خدمات و نیاز مراجعان، برنامههای کاری خود را با رویکرد حفظ تداوم خدمات سلامت تنظیم کردهاند.
نظر شما