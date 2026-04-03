فتاح محمدی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لفاظی های رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ ملعون ادعا کرده که توان دفاعی و پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران را منهدم و از بین‌ برده است اما روز جمعه یک فروند f۱۵، یک هواپیمای جنگیA۱۰ و یک بالگرد دشمن توسط پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه خلبان جنگنده f۱۵ ایجکت کرده و پایین آمده است، بیان کرد: مردم استان به صورت خودجوش در ارتفاعات مناطق کوهستانی به دنبال یافتن خلبان این جنگنده هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در حالی که دو بالگرد با پشتیانی هواپیمای نظامی سوخت‌رسان قصد حضور در منطقه را داشتند اما با مقاومت مردم مواجه شدند و با شلیک تفتگ برنوی عشایر و مردم فرار کردند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها موفق به نجات خلبانی که در بیابان و کوهستان‌ها ایجکت کرده نشدند، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از مرم استان در منطقه‌ای که احتمال تردد و مخفیگاه این خلبان می‌رود در حال جست و جو هستند بلکه بتوانند او را پیدا کنند.

محمدی حضور مردم و عشایر در کوهستان‌ها برای یافتن خلبان را نشان دهنده احساس مسئولیت آنها در برابر کشور، حب وطن دوستی و غیرت آنها دانست و تصریح کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد اجازه هیچ گونه تعرضی به خاک ایران اسلامی را به دشمنان نمی‌دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران روزانه تعدادی از هواپیماها و موشک‌های دشمن را منهدم و مقتدرانه عمل می‌کند و هر جایی هم نیاز به حضور مردم باشد نیز حمایت خواهند کرد.

وی در پایان با تأکید مجدد بر اینکه آمریکایی‌ها موفق نشدند این خلبان را در منطقه نجات دهند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم استان در ارتفاعات مناطق کوهستانی به دنبال یافتن خلبان هستند.