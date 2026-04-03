  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۳۹

معرفی سخنگوی جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 سردار محبی سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از شهادت سردار علی محمد نائینی، سردار حسین محبی به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

سردار محبی اکنون مسئولیت معاونت تبلیغات و فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه را بر عهده دارد.

پیش از این سردار علی محمد نائینی این مسئولیت را عهده‌دار بودند که در تهاجم دشمن آمریکایی - صهیونی در آخرین روز از ماه مبارک رمضان به فیض شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 6790866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها