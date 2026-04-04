هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ باران و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه و در پی ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان اداره کل هواشناسی این استان هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده است.

این هشدار ناظر بر افزایش ابر، بارش و رگبار پراکنده و همچنین وزش باد شدید در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی، ارتفاعات و شهرستان های شرقی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: هشدار زرد هواشناسی از امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه الی سه شنبه هجدهم فروردین ماه در اقصی نقاط استان سمنان پابرجا خواهد بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه بارش پراکنده، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک، مه آلودگی و کاهش دید افقی به خصوص در جاده های مرتفع از جمله فعالیت های این سامانه کم فشار در استان سمنان محسوب می شود، افزود: این سامانه بامداد چهارشنبه از استان خارج می شود.

وی با بیان اینکه اختیاط در تردد در محورهای کوهستانی به دلیل بارش و مع و کاهش دید، عدم صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، عدم چرای دام در مناطق مرتفع، تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع مخاطرات وزش تندبادها به خصوص در بخش کشاورزی و باغداری از جمله توصیه های هواشناسی استان سمنان در روزهای ابتدایی هفته جاری است، افزود: اجتمال وقوع صاعقه نیز در استان سمنان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در نیمه شمالی و شرقی استان به خصوص، شاهد بارش باران و رگبار پراکنده خواهیم بود، گفت: این سامانه کم فشار بارشی همچنین دمای هوا را در اقصی نقاط استان سمنان به صورت میانگین بین سه الی پنج درجه کاهش خواهد داد.