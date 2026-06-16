به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز سه شنبه، سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان وارد می شود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان همزمان با ورود این سامانه کم فشار بارشی، تا شنبه هفته آینده هشدار زرد رنگ خود را فعال کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: از امروز سه شنبه در غالب نقاط به ویژه درساعات نزدیک ظهر تا اوایل شب وزش باد شدید و گرد و خاک را در استان سمنان شاهد خواهیم بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه از امروز درارتفاعات و نواحی شمالی استان بارش های پراکنده رگباری گاهی با رعد و برق را شاهد خواهیم بود، ابراز کرد: از امروز کاهش نسبی دما بین سه تا شش درجه متحمل خواهد بود.

وی افزود: تمهیدات لازم برای مقابله با خسارات وزش تندبادهای شدید در نقاط مختلف استان سمنان از جمله توصیه های هواشناسی در هشدار زرد رنگ خود برای روزهای سه شنبه تا شنبه هفته آتی است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه ابرناکی هوا به خصوص در ارتفاعات سبب بارش های رگباری مه آلودگی و همچنین کاهش دید افقی خواهد شد، بیان کرد: در نقاط غربی استان گرد و خاک شدید را از امروز شاهد خواهیم بود.

مصطفوی با اشاره به عدم صعود به ارتفاعات و اتراق در بستر رودخانه ها طی روزهای پایان هفته جاری، بیان کرد: احتمال بروز صاعقه های شدید نیز در استان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات وجود دارد همچنین خواستار رعایت احتیاط در تردد در کوهستان ها و جاده های مرتفع استان از سوی مردم هستیم.