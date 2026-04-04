ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی، اظهار کرد: تا ظهر امروز شنبه جوی نسبتاً آرام همراه با افزایش دما در سطح استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: از بعدازظهر با تغییر جهت جریانات، بهتدریج وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان آغاز میشود و در نواحی مستعد، پدیده گردوغبار نیز دور از انتظار نخواهد بود.
معقولی ادامه داد: از ساعات عصر و شب، با تقویت ناپایداریها، رگبار باران همراه با رعدوبرق در سطح استان پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا روز سهشنبه در استان تداوم دارد و طی این مدت، بهویژه در روز دوشنبه، شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید، کاهش محسوس دما و بارشهای مؤثر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در مناطق مرتفع و کوهستانی استان، بارشها بهصورت برف پیشبینی میشود.
