ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی، اظهار کرد: تا ظهر امروز شنبه جوی نسبتاً آرام همراه با افزایش دما در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر با تغییر جهت جریانات، به‌تدریج وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود و در نواحی مستعد، پدیده گردوغبار نیز دور از انتظار نخواهد بود.

معقولی ادامه داد: از ساعات عصر و شب، با تقویت ناپایداری‌ها، رگبار باران همراه با رعدوبرق در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه در استان تداوم دارد و طی این مدت، به‌ویژه در روز دوشنبه، شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید، کاهش محسوس دما و بارش‌های مؤثر خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در مناطق مرتفع و کوهستانی استان، بارش‌ها به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.