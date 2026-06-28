سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این هشدار امروز و فردا در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و شرقی صادق خواهد بود.

وی با بیان اینکه هشدار زرد رنگ هواشناسی متناظر بر بارش تگرگ، بارش رگبار و باران و همچنین وزش باد شدید خواهد بود، افزود: رگبار های پراکنده باران در نقاط مختلف استان سمنان به وقوع خواهد پیوست.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سامانه کم فشار بارشی دیگری نیز دوشنبه وارد استان خواهد شد و تا جمعه نیز پایدار خواهد بود، بیان کرد: احتمال بروز وزش بادهای شدید در استان سمنان زیاد است.

مصطفوی با بیان اینکه کنترل آبراهه های استان سمنان و آبرگفتگی معابر و به خصوص راه های برون شهری از جمله بخش های هشدار زرد هواشناسی در استان است، گفت: احتمال بروز مخاطرات برای بخش کشاورزی استان سمنان نیز طی امروز و فردا وجود دارد.

وی با بیان اینکه نیاز است که امروز و فردا تمهیدات لازم برای مقابله با وزش بادهای شدید و تگرگ به خصوص در ارتفاعات دیده شود، افزود: عدم صعود به ارتفاعات استان سمنان از دیگر توصیه های هواشناسی برای استان سمنان است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه احتمال کاهش دید و ابر و بارش های رگباری نیز در راه های مرتفع استان وجود دارد، بیان کرد: احتیاط در تردد راه های کوهستانی استان سمنان از جمله دیگر پیش بینی های هواشناسی است.

مصطفوی با بیان اینکه مه آلودگی و کاهش دید نیز امروز و فردا به خصوص در نیمه شمالی استان سمنان بروز خواهد یافت، گفت: احتمال مخاطرات بروز صاعقه نیز در هشدار زرد رنگ هواشناسی ذکر شده است.

وی با بیان اینکه روند کاهشی دمای هوا نیز از اواخر وقت امروز شروع خواهد شد، افزود: این روند کاهشی تا پایان دوشنبه ادامه دارد.

گفتنی است ادارات کل راه و شهرسازی استان سمنان و راه و شهرسازی شرق استان سمنان هم درباره بروز صاعقه و بارش تگرگ در نقاط مختلف استان به خصوص نیمه شمالی و نقاط مرتفع هشدار داده اند.