هشدار سناتور روس به آمریکا درباره تداوم تجاوز به خاک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «گریگوری کاراسین» رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه در اظهاراتی نسبت به عواقب تداوم درگیری‌ها در غرب آسیا هشدار داد و تاکید کرد: در صورت عدم دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، درگیری‌ها در منطقه بی‌شک گسترش خواهد یافت.

وی افزود: این درگیری‌ها به طور مستقیم بر اقتصاد و مسائل اجتماعی همه کشورها از غرب آسیا گرفته تا اروپا، آسیا و آمریکای لاتین تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: به همین دلیل بود که انگلیس روز پنجشنبه (دوم آوریل ۲۰۲۶ / ۱۳ فروردین ۱۴۰۴) جلسه‌ای با حضور استراتژیست‌های نظامی از کشورهای مختلف برای بررسی گزینه‌های از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز ترتیب داد.

کاراسین در پایان افزود: ما در این جلسه در مورد آخرین وضعیت تنگه هرمز بحث کردیم و فکر می‌کنم در شرایط فعلی چنین جلساتی به دفعات برگزار خواهد شد.