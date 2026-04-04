  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۹

رویترز: ایران تنگه هرمز را به این زودی ها باز نخواهد کرد 

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا فاش کرد که ایران به این زودیها تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از ۳ منبع اطلاعاتی فاش کرد که گزارش‌های امنیتی اخیر آمریکا حاکی از آن است که ایران به این زودی‌ها تنگه هرمز را باز نخواهد کرد، زیرا کنترل این شریان بین المللی حیاتی، برگ برنده واقعی تهران در برابر آمریکا است.

بر اساس این گزارش، این بدان معناست که تهران ممکن است به بستن تنگه هرمز ادامه دهد تا قیمت انرژی را بالا نگه دارد و از این اهرم به عنوان یکی از راه‌های فشار بر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان سریع جنگ استفاده کند.

در حالی که ترامپ بارها تلاش کرده است تا دشواری بازگشایی تنگه هرمز را که یک پنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند، کم‌اهمیت جلوه دهد، اما تحلیلگران از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که تلاش برای استفاده از زور علیه ایران ممکن است پرهزینه باشد و آمریکا را به یک جنگ زمینی طولانی‌مدت بکشاند.

کد مطلب 6790935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها