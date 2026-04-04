فریبرز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، تعداد یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۳۴۷ وسیله نقلیه وارد استان شده و یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۱۵ دستگاه نیز از استان خارج شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان بیشترین میزان ورودی به استان را مربوط به آزادراه قزوین-رشت اعلام کرد و گفت: در این ۱۹ روز، ۶۳۰ هزار و ۹۷۹ دستگاه خودرو از طریق این آزادراه وارد گیلان شده‌اند.

وی تصریح کرد: پس از آن، محور رامسر-چابکسر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۰ دستگاه و محور چابکسر-رامسر با ۴۶۳ هزار و ۳۵۵ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مرادی با بیان اینکه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون متوسط تردد ساعتی در محورهای مواصلاتی استان ۷۸۸ وسیله نقلیه بوده است، اضافه کرد: در این ایام، پرترددترین محور مواصلاتی استان، محور لاهیجان-لنگرود با متوسط تردد روزانه ۴۷ هزار و ۳۸۰ دستگاه در مسیر رفت و ۴۴ هزار و ۴۲۰ دستگاه در مسیر برگشت بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای خروجی استان گیلان پرحجم اما روان گزارش می‌شود.