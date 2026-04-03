مرادی: ترافیک در محورهای خروجی گیلان پرحجم اما روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، گفت: در این ۱۸ روز، یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۲۹۴ دستگاه وسیله نقلیه وارد استان و یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۱۲۸ دستگاه از استان خارج شده است.

وی افزود: بیشترین میزان ورودی به استان از طریق آزادراه قزوین-رشت با ۶۱۵ هزار و ۱۰۴ دستگاه خودرو صورت گرفته است و پس از آن، محور رامسر-چابکسر با ۴۵۵ هزار و ۱۲۸ دستگاه خودرو در رتبه دوم قرار دارد.

مدیرکل راهداری گیلان بیشترین میزان خروجی از استان را مربوط به آزادراه رشت-قزوین با ۵۲۶ هزار و ۸۳۸ دستگاه خودرو عنوان کرد و گفت: محور چابکسر-رامسر با ۴۵۰ هزار و ۳۷۹ دستگاه خودرو در جایگاه دوم خروجی از استان قرار گرفته است.

مرادی متوسط ساعتی تردد در محورهای مواصلاتی استان طی این ایام را ۷۶۹ دستگاه خودرو در ساعت اعلام کرد و گفت: هم اکنون ترافیک در محورهای خروجی گیلان پرحجم اما روان است.

وی در پایان، پرترددترین محور مواصلاتی استان را محور لاهیجان-لنگرود عنوان کرد و گفت: این محور با میانگین تردد روزانه ۴۸ هزار و ۲ دستگاه در مسیر رفت و ۴۴ هزار و ۲۷۲ دستگاه در مسیر برگشت، شلوغ‌ترین راه ارتباطی استان در ایام تعطیلات نوروزی بوده است.