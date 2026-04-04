آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار حوادث و مأموریتهای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: طی سال گذشته مجموعاً سه هزار و ۶۳۰ مورد عملیات توسط مردان ایثارگر آتشنشان در سطح شهر کرمانشاه انجام شده است.
وی با تفکیک این عملیاتها افزود: از این تعداد مأموریت انجام گرفته، یک هزار و ۵۱۰ مورد مربوط به حوادث و آتشسوزیها بوده و دو هزار و ۱۲۰ مورد نیز به عملیاتهای امداد و نجات در شهر کرمانشاه اختصاص داشته است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با مقایسه آمار حوادث نسبت به سال ماقبل آن، تصریح کرد: آمار حوادث آتشسوزی در سال ۱۴۰۴ با یک هزار و ۵۱۰ حادثه نسبت به سال ۱۴۰۳ که یک هزار و ۹۸۶ حادثه به ثبت رسیده بود، با کاهش ۲۴ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر، در بخش حوادث امداد و نجات در سال ۱۴۰۴ با دو هزار و ۱۲۰ حادثه نسبت به سال ۱۴۰۳ که یک هزار و ۹۶۱ حادثه بود، شاهد افزایش ۸ درصدی بودهایم.
قادری در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت افراد درگیر در حوادث یکساله سازمان آتشنشانی خاطرنشان کرد: طی انجام این سه هزار و ۶۳۰ مورد حادثه اعلام شده به سامانه آتشنشانی، خوشبختانه یک هزار و ۹۵۶ نفر از شهروندان توسط مأموران و نجاتگران این سازمان نجات پیدا کردند. با این حال، در پی وقوع این حوادث ۳۶۲ نفر مصدوم شدند و متأسفانه ۷۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
وی در پایان با اشاره به سایر مأموریتهای این سازمان در حوزه ایمنسازی شهری بیان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، در طول سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۷ مورد عملیات رفع آبگرفتگی معابر و همچنین ۳۷۲ مورد استقرار تیمهای حفاظت ایمنی به منظور پوشش مناسب و تأمین امنیت مراسمات ملی، مذهبی، ورزشی و سایر برنامههای تجمعی انجام گرفته است.
