آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه حریق در یک مرکز اقامتی دانشجویی خبر داد و اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۷:۴۳ عصر یکشنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی با کاربری خوابگاه دانشجویی واقع در محله کارمندان به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تراکم جمعیتی این نوع اماکن، بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های واکنش سریع و امدادگران از ایستگاه شماره ۵ سازمان آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به محل دقیق شروع حریق تصریح کرد: این آتش‌سوزی در طبقه چهارم این خوابگاه دانشجویی به وقوع پیوسته بود که آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و سرعت عمل بالا، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و ضمن مهار کامل آتش، از سرایت شعله‌ها به سایر طبقات و اتاق‌های مجاور جلوگیری کردند.

آتش‌پاد قادری خاطرنشان کرد: پس از خاموش کردن کامل شعله‌های آتش، نیروهای امدادی سازمان آتش‌نشانی بلافاصله عملیات تهویه و رفع دودگرفتگی غلیظ داخل ساختمان و همچنین ایمن‌سازی کامل محیط را برای بازگشت شرایط عادی با موفقیت به انجام رساندند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در اماکن تجمعی و خوابگاهی بیان کرد: با لطف خداوند و تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی، خوشبختانه این حادثه دلهره‌آور هیچ‌گونه خسارت جانی یا مصدومیتی در پی نداشت و علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی نیز هم‌اکنون توسط کارشناسان ایمنی سازمان در دست بررسی تخصصی است.