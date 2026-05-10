۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

قادری: آتش‌سوزی خوابگاه دانشجویی در محله کارمندان کرمانشاه مهار شد

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه گفت: آتش‌سوزی طبقه چهارم ساختمان مسکونی با کاربری خوابگاه دانشجویی در محله کارمندان با اقدام سریع آتش‌نشانان مهار شد.

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه حریق در یک مرکز اقامتی دانشجویی خبر داد و اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۷:۴۳ عصر یکشنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی با کاربری خوابگاه دانشجویی واقع در محله کارمندان به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تراکم جمعیتی این نوع اماکن، بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های واکنش سریع و امدادگران از ایستگاه شماره ۵ سازمان آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به محل دقیق شروع حریق تصریح کرد: این آتش‌سوزی در طبقه چهارم این خوابگاه دانشجویی به وقوع پیوسته بود که آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و سرعت عمل بالا، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و ضمن مهار کامل آتش، از سرایت شعله‌ها به سایر طبقات و اتاق‌های مجاور جلوگیری کردند.

آتش‌پاد قادری خاطرنشان کرد: پس از خاموش کردن کامل شعله‌های آتش، نیروهای امدادی سازمان آتش‌نشانی بلافاصله عملیات تهویه و رفع دودگرفتگی غلیظ داخل ساختمان و همچنین ایمن‌سازی کامل محیط را برای بازگشت شرایط عادی با موفقیت به انجام رساندند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در اماکن تجمعی و خوابگاهی بیان کرد: با لطف خداوند و تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی، خوشبختانه این حادثه دلهره‌آور هیچ‌گونه خسارت جانی یا مصدومیتی در پی نداشت و علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی نیز هم‌اکنون توسط کارشناسان ایمنی سازمان در دست بررسی تخصصی است.

